El reto de mantener la sexta plaza

La 28ª jornada de LaLiga 1|2|3 comienza a las cuatro de la tarde del sábado con el plato fuerte que supone en el enfrentamiento entre el Cádiz CF y el Albacete. El equipo amarillo ya no tiene que pelear por entrar en la fase de ascenso sino por mantenerse en ella, una misión aún más complicada dada la competencia reinante. Es la diferencia con las jornadas anteriores.

Después de doblegar al Nástic de Tarragona, tumbar al Tenerife y conquistar Alcorcón, el desafío sube de nivel ante el cuadro manchego, inquilino del segundo puesto.

El conjunto de Álvaro Cervera depende de sí mismo para continuar en la sexta posición. Si no falla en el estadio Carranza delante de su afición no se mueve de su sitio y además tendrá la oportunidad de distanciarse de los perseguidores que no logren su objetivo este fin de semana.

El problema llegará si el Cádiz CF no consigue la victoria. Entonces quedará en manos de lo que hagan los equipos que le siguen más de cerca. Los gaditanos disponen de 44 puntos antes de saltar al césped, uno más que el Real Oviedo, séptimo con 43, y dos por encima del Mallorca -octavo con 41- y el Alcorcón -noveno con 41-.

El cuadro asturiano recibe al Lugo el domingo -seis de la tarde-, el equipo bermellón ejerce de local ante el Elche -domingo a las 12- y la escuadra madrileña visita al Deportivo de La Coruña el lunes -nueve de la noche-.

Un triunfo en la sobremesa garantizaría al Cádiz CF la continuidad en el sexto puesto y además recortaría tres puntos al Albacete. Un empate le valdría para seguir donde está en el supuesto de que el Oviedo no lograse doblegar al Lugo y una derrota le podría hacer bajar de golpe tres escalones hasta la novena plaza en el peor de los casos si los demás sí realizan la tarea, aunque el Alcorcón tiene una difícil papeleta en Riazor.