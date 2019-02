“Con los refuerzos tenemos más posibilidades”

El entrenador del Cádiz ha acudido este viernes a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal para la comparecencia antes los medios de comunicación previa al partido del domingo en Oviedo. Como no podía ser de otra forma, el cierre del mercado de invierno ha acaparado la máxima atención. “Supongo que Óscar Arias explicará dentro de unos días todo. Yo estoy dentro pero no puedo hablar de negociaciones ni de cómo ha ido el tema”.

Lógicamente, sí que se refirió a cómo ha quedado la plantilla una vez finalizado enero tras las salidas de Salvador Agra, Karim Azamoum, José Ángel Carrillo, Dani Romera y Alberto Perea, y las llegadas de Luis Alfonso Espino, Darwin Machís, David Querol, Aleksandar Pantic y Djordjevic Jovanovic. “Creo que hemos mejorado, la estructura sigue siendo la misma y tenemos más posibilidades. ¿Que nos hubiera gustado algo más? Pues supongo que sí, pero no siempre se llega hasta donde se quiere. No es un cambio espectacular pero sí nos ha dotado de más posibilidades. Son refuerzos acorde a lo que queremos. Todos tienen un rol, a ninguno tenemos que buscarle un sitio ni meterlos con calzador”.

Pese a que hasta la última semana en realidad no hubo apenas movimientos, Álvaro Cervera confiesa que siempre se mostró confiado. “Soy un hombre bastante tranquilo en estas situaciones, aunque el otro día (ante el Mallorca) no lo pareciera; es un mercado donde se vende y se compra, buscas vender caro y comprar barato, haces una lista de 10 y si viene uno, pues… Teníamos puestos claves y se ha hecho lo que se podía”.

Sin quejarse en absoluto, sí admite como único lunar la presencia finalmente de tres laterales zurdos en el plantel, al incorporarse Espino y no marcharse ni Brian ni Matos. “Es una de las cosas que no ha salido bien. Siempre se pensó en la posibilidad de que alguno iba a salir y uno iba a venir, al final no ha salido ninguno y te encuentras con esta situación”.

Para los que mantengan dudas, ni por asomo contempla utilizar al catalán o al sevillano en otra demarcación. “Teniendo a Machís, Jairo o Manu no me planteo usar a alguno de los laterales como carrilero, más allá de como algo ocasional”.

Convencido de que los nuevos se integrarán pronto y bien -“nuestro grupo es el mejor para eso, ellos se sorprenden porque parece un grupo de amigos que juegan al fútbol”, apunta-, no se queja por la pérdida numérica en la delantera. “Han salido Carrillo y Romera y llega Jovanovic, pero el club barajó que Querol y Machís también pueden juegar de delanteros, y tenemos a Lekic, a Manu… Y ha venido un jugador que es más un proyecto”.

Evidentemente, a nadie escapa que sonaron nombres importantes como el de Álex Alegría y alguno otro. “Eran apuestas, pero la cosa se va alargando, aguantas hasta el final y no ha podido ser. Quizás es donde nos hemos quedado un poco cortos. Al aficionado le llama la atención el delantero, pero tiene que confiar en los que han llegado y en que no nos planteábamos sentar a Manu o Lekic”.

En cuanto a las salidas, las que se han producido y las que finalmente no, explica que todo no dependía exclusivamente del Cádiz. “Hay que contar con los jugadores, que son personas, tienen asesores. Hablé hace poco con Romera y me decía que quería jugar más. Se podía quedar porque creo que era feliz en Cádiz, pero no tenía los minutos que quería y se ha buscado una solución donde pueda jugar más, sigue perteneciendo al Cádiz y buscando una alternativa”.

Por último, sobre el potencial de la plantilla tras el mercado de invierno y las posibilidades de cara al futuro en la competición, el técnico opta por la prudencia, la cautela, sus señas de identidad. “Creo que tenemos las mismas opciones de antes. Hay que mirar desde otros aspectos, al resto de equipos, que se han reforzado muy bien. Si tenemos una buena racha estaremos ahí, pero sería una equivocación mirar sólo nuestros registros. Estamos bien, creo que si el equipo corre, con la rapidez que tiene, va a ser peligroso, pero puede aparecer otro que sea mejor incluso siendo nosotros buenos. Sumar 64 puntos y no meterse en el play-off no es hacer una mala temporada, y eso nos ocurrió la temporada pasada”.