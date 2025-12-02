Razón de peso que obliga al Cádiz CF a mirar al mercado invernal

A la espera de un parte médico oficial de Bojan Kovacevic que confirme una dolencia que apunta a ser muy importante, el Cádiz CF está cada vez más obligado a mirar al mercado invernal para darle una vuelta a la capacidad del plantel de cara a la segunda vuelta de la competición.

La lesión del central serbio es un revés enorme en la línea de flotación del conjunto amarillo, que pierde al que se puede considerar como su mejor zaguero. Desde que la campaña pasada se fue haciendo fuerte, Kovacevic se ha ganado la confianza de todos a partir de un gran rendimiento que tiene repercusión en la selección sub-21 de su país.

Pero el caprichoso fútbol ha dejado el peor 'regalo' en la mesa del defensor, que en Córdoba se dañó la rodilla derecha en un giro hacia atrás en una acción ofensiva de los blanquiverdes. Muy pronto los compañeros se percataron de la importancia y la llegada de las asistencias confirmaron que era necesario sustituirle.

Todo está en manos del diagnóstico final, pero se hace necesario que el Cádiz CF vaya buscando un defensa central para la segunda ventana de incorporaciones. Fali está lesionado desde hace cuatro meses, por lo que la plantilla se queda con Iker Recio, Pelayo Fernández y Jorge Moreno como únicos centrales, lo que puede ser un problema en esa demarcación.