El radar apunta a Ortuño

El nombre de Alfredo Ortuño vuelve a sonar con fuerza en el mercado futbolístico español. El delantero está enrolado en las filas del Real Salt Lake -en el Estado de Utah-, club de la principal Liga estadounidense-, aunque no dispone de los minutos que él quisiera. Su escaso protagonismo le conduce a tomar la decisión de regresar a Europa porque un profesional si no juega no está contento. A sus 27 años, Ortuño busca un equipo en el que poder hacer lo que más le gusta: marcar goles.

Personas cercanas al atacante murciano han confirmado a este periódico el deseo del ariete de coger en Estados Unidos un vuelo de vuelta. La cuestión es que antes debe resolver su situación allí. Le quedan dos temporadas y media de contrato y trata de buscar una salida acordada de la Major League Soccer (MLS). En esa fase se encuentra mientras los clubes de la Liga 1|2|3 empiezan a frotarse las manos. Ortuño está en el mercado. Es un jugador muy cotizado y no le van a faltar equipos. Todo lo contrario. La puja ya ha empezado y la lista es larga. Albacete, Elche, Cádiz, entre otros muchos. Una vez que se libere del vínculo con la MLS deberá decidirse por una de las numerosas ofertas que ya tiene encima de la mesa.

Uno de los clubes que ha mostrado interés es el Cádiz, aseguran desde el entorno del futbolista, que ahora debe estudiar la propuesta que mejor conjugue sus aspiraciones deportivas y económicas. Ha habido conversaciones entre las dos partes, aunque sin entrar a fondo en el asunto a la espera de nuevos contactos.

El interés de la entidad cadista es evidente, como también hay interés por parte del artillero. El club busca un delantero de referencia -el que le faltó la pasada temporada- y Ortuño lo fue hace dos campañas en el reestreno del conjunto gaditano en la categoría de plata.

A favor del Cádiz juega el excelente papel que ejerció el yeclano vestido de amarillo y azul. Ortuño marcó 17 goles aquella temporada y fue feliz salvo en la recta final de aquel curso, cuando Álvaro Cervera le relegó a la suplencia. El murciano guarda un buen recuerdo de su etapa en el Cádiz y le haría ilusión volver a defender el escudo. Sería muy bien acogido por una afición que vibró con sus goles. Si la oferta de la entidad cadista es similar a las que pueda tener de otros equipos, el delantero podría decantarse por ella e iniciar una segunda etapa.

El Cádiz fue el último equipo en el que Ortuño se sintió feliz. Jugó cedido por la Unión Deportiva Las Palmas y cuando regresó al conjunto canario empezó a vivir una auténtica pesadilla hasta el extremo de quedarse sin equipo para la siguiente temporada. Un caso extraño para un futbolista que había acaparado la atención con sus goles en el Cádiz. Se vio atrapado en medio de intereses de terceros y tuvo que pasar por el mal trago de estar sin jugar más de media temporada. Como él mismo reconoció en su momento, necesitaba salir de España para volver a sentirse futbolista y fue entonces cuando cruzó el charco para emprender la aventura americana. Pero su escasa participación en Estados Unidos le ha invitado a reflexionar y ahora está convencido de querer volver a su país para unirse a un proyecto en el que pueda tener un rol relevante. ¿Por qué no el Cádiz, el año de su mayor producción goleadora?

Si los gestores del club consiguieran hacerse con sus servicios, darían un doble pelotazo. El primero, tener el goleador que busca de manera insistente en un mercado que no ofrece demasiadas alternativas. El segundo, ilusionar a una afición que comprobaría la ambición del proyecto de cara a la campaña 2018/19.

Después de la marga experiencia del pasado verano, lo que menos desea Ortuño es sufrir un nuevo culebrón como el de hace un año. Quiere resolver su futuro sin apurar los tiempos pero el primer paso es acordar una salida de la MLS. Una vez que lo logre, el siguiente paso será menos complicado porque la decisión ya estará en sus manos.

A la espera de lo que dicte el mercado, a día de hoy hay posibilidades de que Ortuño recale en el Cádiz, las que no se dieron el último verano.

La plantilla cadista dispone hoy de tres delanteros: José Ángel Carrillo, Dani Romera y el recién fichado Mario Barco. Se marcharon Jona y David Barral. Con Ortuño serían cuatro los arietes y la delantera en principio quedaría cerrada.