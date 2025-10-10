Por qué el Cádiz CF ya no hace concentraciones antes de los partidos

El Cádiz CF recorre una temporada 2025-25 marcada por una fuerte reducción presupestaria anunciada en su día por el presidente, Manuel Vizcaíno. Tras fracasar en su intento de volver e Primera División en la campaña después del descenso, el club se quedó sin la inyección económica de LaLiga y ahora tiene que adaptarse a su nueva situación en la categoría de plata.

La medida más visible fue el abaratamiento de la plantilla con la salida de jugadores y la llegada de otros jóvenes con salarios más modestos y la ambición de crecer en el mundo del fútbol. La política de ahorro afecta también a las concentraciones. Era habitual que los jugadores convocados hicieran noche en un hotel el día antes de los encuentros en el estadio Nuevo Mirandilla. La situación ha cambiado este curso.

El equipo ya no se concentra esta temporada antes de jugar en casa. El entrenador, Gaizka Garitano, explicó el viernes 10 de octubre ya no se hace concentración "por ayudar al club". Ayudar al club es algo que a su juicio "tenemos que hacerlo entre todos”. La entidad cadista vive ahora una etapa que le obliga a apretarse el cinturón.

La decisión de no realizar concentraciones antes de los partidos está encuadrado dentro del objetivo general de reducir gastos. "Es un tema económico", subrayó mientras indicó que "tenemos que ahorrar dinero".

El entrenador recalcó que "se ha conseguido la tarea de hacer una plantilla más barata y hay que ir recortando en cosas, en concentraciones y en viajes". El técnico asume la política del club.