La prudencia de Alcaraz: "Todavía no hemos hecho nada"

Rubén Alcaraz está siendo una de las grandes sensaciones del Cádiz CF en la segunda mitad de temporada, desde su llegada con calidad de cedido por parte del Real Valladolid. El jugador vive como el que más la mejoría de los amarillos hasta salir de los puestos de descenso. Aporta goles y un gran rendimiento.

La satisfacción por el triunfo ante el Villarreal se ha extendido en una semana sin fútbol, tal y como reconoció el centrocampista en Onda Cero. "Todavía dura la alegría después del partido del otro día frente al Villarreal, ya que es una buena semana para poder trabajar y afrontarla con esa alegría y con valentía". Alcaraz compartía la felicidad con el resto del vestuario. "Me alegro por todo el equipo, creo que lo merecíamos, que fuimos superiores al rival, y es cierto que meter en el último minuto en tu estadio fue un subidón de la hostia", añadiendo que esa alegría iba "también feliz por Rubén Sobrino; necesitaba ese gol, a ver si esto le da un chute de adrenalina para lo que resta de temporada".

El futbolista del Cádiz CF entiende que queda mucho por hacer dentro de una tendencia muy esperanzadora. "El equipo cree en lo que hace, no paramos de presionar, no paramos de creer en poder conseguir la victoria. Jugábamos contra un equipo que venía de ganar a la Juventus, con jugadores de primer nivel. Creo que nosotros con esa insistencia pudimos conseguir el objetivo, que era marcar gol y llevarnos los tres puntos".

Todo ello en el contexto de saborear en casa una victoria de las que más gustan. "Ya era hora de que nos tocara un día ganar de esta manera. Estamos haciendo muy buenos partidos, es cierto que nos merecíamos más pero es lo que tenemos. Hay que afrontar lo que queda de temporada con la misma idea y en la misma línea para que nos lleve a la salvación", explicaba.

Rubén Alcaraz aseguraba que estar fuera de las tres últimas posiciones en un plus de tranquilidad porque, según dijo, "así se trabaja mejor, pero no hay que dejar de trabajar". "Todavía no hemos hecho nada, queda mucho por hacer y el equipo está convencido de poder hacerlo. Estamos ansiosos de que llegue el partido frente al Valencia".

El pivote del Cádiz CF representa un caso llamativo al pasar de Segunda A a Primera y ser titular desde el primer momento. "Ha sido un cambio de categoría y lo he afrontado con muchas ganas y mucha ilusión. Es cierto que todo el mundo me dio esa confianza y yo sólo he querido trasmitirla en el campo". Un refuerzo que resultó, en un principio, llamativo porque no jugaba como titular en el Valladolid. "Creo que los jugadores tenemos que estar fuera de todo eso. Lo único que quiero es demostrar y hablar en el campo, lo que puedan decir me da un poco igual, yo quiero salir del campo orgulloso del trabajo realizado y que la gente responda como lo está haciendo".