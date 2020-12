La promesa incumplida de Messi a Alberto Perea

Alberto Perea se convirtió en uno de los protagonistas del partido entre el Cádiz CF y el Barcelona, resuelto con una victoria del conjunto amarillo que ha tenido amplia repercusión. El pequeño doblegó al grande en una noche, la del 5 de diciembre, para el recuerdo.

El manchego deslumbró con sus regates y además realizó un enorme trabajo defensivo. Un partido muy completo del que no se llevó el presente que en un principio parecía que tenía apalabrado.

Alberto Perea contó en 'El Pelotazo', en Canal Sur Radio, que antes del encuentro le pidió a Leo Messi, la estrella del Barça, su camiseta tras el pitido final.

El albateceño se marcó un partidazo con la seguridad de que después se llevaría a casa la casaca de Messi. "Me la prometió", aseguró el atacante cadista.

Sin embargo, una vez finalizado el duelo, Perea fue a saludar a Messi y a pedirle la prenda que le había prometido, pero se encontró con un respuesta que no esperaba. "Me dijo que ya la había regalado. Yo creo que no era así porque estaba enfadado y casi ni me miró".

Pero el 10 del equipo amarillo no se marchó de vacío. Tras le negativa de Messi, Perea se acercó a Sergio Busquets y el resultado fue muy distinto. "A Sergio ya lo conocía (Pere jugó una temporada y media en el filial azulgrana) y me dio su camiseta. Está muy bien tenerla para mi colección".

El atacante recaló en el Cádiz CF justo después de su paso por el Barcelona B. No lo tuvo fácil en la escuadra gaditana porque al poco de llegar fue operado de apendicitis al comienzo de la temporada 2017/18 y en la siguiente campaña (2018/19) fue cedido al Extremadura en el mercado de inverno al no terminar de adaptarse al sistema de Álvaro Cervera.

Hasta que la temporada 2019/20 fue la de su explosión, con un rol relevante y continuidad en el equipo. Fue uno de los hombres importantes en el ascenso a Primera División, en la que vuelve a disfrutar seis años después de su paso por el Rayo Vallecano en la máxima categoría.

"He vivido momentos difíciles en mi carrera y he sabido reponerme a mis errores y ahora estoy disfrutando aquí en Primera División", apuntó Perea en Canal Sur. El propio Cervera elogió al futbolista antes del partido contra el Barcelona. Poco a poco va entrando en el equipo en la campaña actual.