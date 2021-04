"No tengo ningún problema en sentarme con Diakhaby para decirle lo que soy como persona"

Juan Cala ha respondido a todas las preguntas en la multitudinaria rueda de prensa organizada por el Cádiz CF, en la que ha explicado cuál fue su contacto con el Valencia en el césped del Ramón de Carranza una vez sucedido el lío. "El único que se dirige a mí del Valencia es el delegado para preguntarme qué ha pasado. Le digo que es un bochorno lo que pasa. Después en el vestuario cada uno se va a su lugar, nadie del Valencia me dice nada. Llevo 12 años como profesional, he estado en cuatro ligas diferentes, he convivido con gente de todas partes.... Se me acusa de algo que no soy. Estoy en estado de shock totalmente", explica el zaguero lebrijano.

Una cuestión que ha salido a la luz: La posibilidad de un cara a cara con Mouctar Diakhaby. "No tengo ningún problema en sentarme con él en una habitación porque es un linchamiento el que estoy sufriendo. Nada más terminar el partido le digo al presidente (Manuel Vizcaíno) que quiero salir. Y el presi, que lo conozco hace 25 años, me dice que no. Que todo lo que diga será utilizado en mi contra. No pude dormir toda la noche y le llamo y le digo que quiero salir. Al final he salido cuando el Cádiz ha creído oportuno. Soy un trabajador del Cádiz y aquí estoy".

Profundizando en esa posibilidad de tener delante al futbolista del Valencia, Cala ha señalado que "le diría lo que soy como persona, lo que he hecho como persona". "Le diría lo que hago como persona. Lidero una plataforma por el pueblo saharaui".

Viendo, leyendo y escuchando, Cala ha admitido que se iba encendiendo cada vez más. "Me sentía que me subía por las paredes. Quería entrar en todas las radios, en todas las televisiones, pero me calmaban en ese sentido", agregando que "deberíamos mirar este tema y hacer una reflexión sobre la presunción de inocencia que existe. Sin pruebas, este linchamiento no es lógico. Aquí está mi teléfono y que me llamen para disculparse".

Ese malestar tan profundo del jugador del Cádiz CF ha dado paso a que tanto sus abogados como los del club gaditano estén manos a la obra para tomar todas las medidas legales que sean necesarias. La imagen de Cala está muy dañada y no existe una prueba de la acusación que ha efectuado el valencianista Mouctar Diakhaby.