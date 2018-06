La primera pieza del puzzle

El anuncio del fichaje del delantero Mario Barco, procedente del Lugo y que viene con la carta de libertad, supone la primera incorporación del Cádiz para la temporada 2018/19, que exigirá más si cabe que las dos anteriores con Álvaro Cervera en el banquillo porque el nivel de la Segunda División será más alto que nunca.

Con la campaña de abonados recién inaugurada, los aficionados aguardan la llegada de nuevos futbolistas que ilusionen después de la decepción que supuso hace apenas un mes quedarse a las puertas del play-off de ascenso a Primera. Además, las bajas ya confirmadas obligan a apuntalar una plantilla que demanda muchos jugadores en diferentes posiciones para cuadrar el puzzle.

A la espera de que se puedan producir más bajas, el sentido común indica que sí o sí hay que cubrir la marcha del guardameta Rubén Yáñez, que regresa a su club de procedencia tras estar cedido, lo mismo que el central Mikel Villanueva; la del comorense Abdullah; la del también centrocampista Fausto Tienza y la del lateral derecho salmantino Javier Carpio, que aunque tienen contrato en vigor han sido avisados de que no se cuenta con ellos; la del lateral izquierdo Lucas Bijker, traspasado, y, tras el aterrizaje de Barco, la de uno de los dos atacantes que no seguirán porque se les ha hecho saber que no renovarán, el isleño Barral y Jona.

Ahora bien, como admite el propio director deportivo, Juan Carlo Cordero, son muchos los factores que influirán en la elaboración del plantel. Las circunstancias pueden ir variando con el paso de los días y las semanas y desde la entidad, que asume que deben cambiar la cara al equipo en varias posiciones, aseguran que se trabajará sin pausa pero sin prisa. Una sabia receta, sin duda.

A los responsables deportivos del Cádiz les espera un comienzo de verano en el que no les quedará otra que calentarse de manera significativa la cabeza. Las gestiones, quizás más que otras veces, deben ir encaminadas hacia un mercado en el que resultará complicado encontrar las tres b: bueno, bonito y barato.

Lleva razón Cordero al recordar que no sirve de casi nada observar las necesidades de estos momentos porque en cualquier instante puede presentarse una oferta, ya irrechazable, por Álvaro García o Salvi Sánchez, con toda certeza los dos integrantes del conjunto amarillo con mejor cartel para abordar una operación de venta. El adiós del extremo utrerano y/o del sanluqueño supondría un antes y un después respecto a los planteamientos en cuanto a los que hay y lo que se necesita, por lo que lo que se precisa sobre todo en los puestos de medio campo hacia delante se antoja una auténtica incertidumbre. Cualquier movimiento de ficha dependerá de uno anterior y condicionará uno posterior.

Por el contrario, hay demarcaciones en las que las cosas parecen bastante más claras. En la portería, por ejemplo, la continuidad de Alberto Cifuentes y la despedida de Rubén Yáñez no dejan más margen que el de la llegada de otro cancerbero. Convencer a algún arquero de que debe competir con un veterano que vive su segunda juventud y que se ha ganado a pulso la titularidad tampoco parece sencillo.

En la defensa, la línea del centro se presenta como la mejor cubierta, con tres hombres con plaza segura como son Servando, Kecojevic y Marcos Mauro y la necesidad de dar con un sustitudo de Villanueva para contar con dos jugadores por puesto. En los laterales, por la derecha la salida de Carpio obliga a buscar a algún competidor de Rober Correa, lo mismo que sucede en la izquierda con Brian Olivan tras abandonar la disciplina cadista Bijker.

Por delante, la recuperación de José Mari se une como buena nueva al gran rendimiento de Garrido y Álex Fernández en labores de contención. Para crear fútbol, no obstante, hay que hilar fino. Abdullah deja una vacante que puede cubrirse también con un mediapunta que compita en el puesto con Alberto Perea.

Los costados quedan a expensas de lo que ocurra con Álvaro y Salvi. En el supuesto de que continuaran, no sería nada extraño que llegaran otros dos para tomar el testigo de Nico Hidalgo y Aitor García. Si se va uno de ellos o los dos, la necesidad se multiplicará en cantidad y calidad.

Por último, la delantera obligará a los rectores a echar el resto. Un buen atacante marca diferencias y el Cádiz del pasado curso notó que no lo tenía. Toca buscar compañero de garantías para Barco, Carrillo y Dani Romera.