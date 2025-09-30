El presidente explica la decisión del Cádiz CF con Brian Ocampo

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, fue preguntado el martes 30 de septiembre en el programa de Deportes Cope por la situación de Brian Ocampo.

El dirigente cadista empezó hablando sobre los dos goles que lleva este curso el extremo. No ocultó que "me emocioné mucho cuando marcó el gol con el empeine en el partido contra el Albacete, y también me encantó cómo empalmó el balón en el campo del Leganés para empatar y luego casi que para ganar". Esos son "los recuerdos que tengo de Brian Ocampo este año".

El futbolista ha ido a menos en las últimas semanas y en el último partido contra el Ceuta ocupó plaza en el banquillo, sin llegar a saltar al césped. No atraviesa su mejor momento.

Vizcaíno contó que la entidad cadista ha recibido propuestas para la adquisición del jugador uruguayo, pero no ha llegado a cuajar ninguna. "Ha habido muchas ofertas por Ocampo, pero ninguna buena", explicó.

Una vez que no llegaron ofertas interesantes "decidimos que el último año de Brian, si es que lo es, lo disfrutaría el club que en su día apostó por él. Y él lo entiende porque es un chico con una actitud siempre diez. Otra cosa es que después las cosas le salgan mejor o peor". El extremo acaba su vínculo con el club el 30 de junio de 2026 y nada hace pensar a día de hoy en la opción de la renovación del contrato.