Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Almería

El Cádiz CF vuelve a la realidad. La diferencia entre el anterior partido y el que afronta el sábado 26 de agosto en la tercera jornada de Liga es que mientras la cita con el Barcelona era más atractiva que importante al tratarse del adversario que era, el choque contra el Almería adquiere una indudable relevancia (además del interés) al ser un duelo entre rivales llamados a pugnar por el objetivo común de la permanencia en Primera División.

La lógica derrota (2-0) ante el poderoso cuadro culé da paso a la conveniencia de la victoria frente a un Almería que, a pesar de haber perdido sus dos primeros envites (ante el Rayo Vallecano y el Real Madrid), tiene argumentos de sobra para poder causar un dolor de cabeza al contrario de turno.

El Cádiz CF también dispone de recursos para poder sacar adelante uno de sus esos partidos que tienen valor doble en la complejo contienda por la salvación. Parte desde la 12ª posición (antes del comienzo de la jornada) y su oponente desde el furgón de cola al no haber sumado.

La intención de los amarillos es doblegar a un contrincante de su nivel y dar el segundo paso para que el estadio Nuevo Mirandilla sea la fortaleza donde se cimente buena parte de los éxitos.

Las altas temperaturas provocaron un cambio de horario, fijado de manera definitiva a las siete de la tarde aunque el calor seguirá pegando fuerte.

El triunfo (1-0) sobre el Deportivo Alavés en el capítulo inaugural de la temporada 2023-24 marcó el camino a seguir. El regreso a casa trae como novedad la presencia de Maxi Gómez. El fichaje estrella (cedido por el Tabzonspor) aterrizó el martes y está preparado para aportar desde el primer momento. Sergio González debe decidir si el delantero sale forma parte del once inicial o empieza en el banquillo. Lo que sí parece claro es que será el día de su estreno oficial como cadista.

El Cádiz CF necesita gol y el uruguayo irrumpe como una apuesta a priori de garantías en el ataque de un equipo que más allá de la solidez de su estructura defensiva, necesita dar un salto en las labores ofensivas.

El 4-4-2 volverá a ser la apuesta del técnico. Además de la composición de la delantera, la dudas de la alineación están en el centro del campo y la banda derecha.

Con Gonzalo Escalante disponible tras cumplir sanción, su concurso podría desplazar a la suplencia a Fede San Emeterio, apto para jugar aunque con molestias en una rodilla. La otra incógnita es si Iván Alejo se mantiene en el once por tercera vez o Rubén Sobrino estrena titularidad este curso. Lo normal es que Darwin Machís retorne a la banda izquierda tras esperar turno en el banco en el anterior choque.

El Almería, por su parte, tiene la obligación de hacer algo que el pasado año costó 31 jornadas para verle vencer a domicilio. Fue en Getafe, en la decimocuarta salida efectuada por los de Joan Francesc Ferrer 'Rubi'. Y la intención de los rojiblancos es que esta situación no se enquiste, como sí ocurrió el pasado año.

Cierto es que el equipo que dirige ahora el valenciano Vicente Moreno dejó buena imagen, al margen de que el equipo está todavía en construcción por la llegada de jugadores que aún no están adaptados al sistema, por aspectos físicos o, incluso, de idioma.

Ese último aspecto puede hacer que el senegalés Dion Lopy, que se estrenó en el primer partido ante el Rayo, no sea titular, aunque el técnico no ha descartado que pueda aparecer en el once.

De todas formas, no se aventuran cambios al respecto del once presentado el pasado sábado frente al Real Madrid, salvo que opte por dar entrada a Lopy y eso sirva para 'avisar' sobre una posible salida en caso de que el argentino Robertone no sea titular.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Ledesma, Iza Carcelén, Luis Hernández, Fali, Javi Hernández, Escalante o Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Iván Alejo o Sobrino, Machís. Chris Ramos o Maxi Gómez y Roger Martí.

Almería: Maximiano, Pubill, Chumi, Édgar, Akieme, Baba, Lopy, Ramazani, Arribas, Embarba y Luis Suárez.

Árbitro: García Verdura (catalán).

VAR: Del Cerro Grande (madrileño).

Estadio: Nuevo Mirandilla (19:00 horas/Gol).