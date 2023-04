Posible alineación del Cádiz CF ante el Betis

El Cádiz CF culmina su semana de pasión con el tercer duelo andaluz consecutivo después de las recientes citas con el Almería (1-1) y el Sevilla (0-2) que no resultaron precisamente productivas.

El conjunto amarillo se enfrenta al Real Betis el Domingo de Resurrección en el choque de la 28ª jornada de Liga que tiene como escenario el estadio Benito Villamarín, que será una olla a presión verdiblanca. Un encuentro entre rivales que luchan por objetivos que no guardan la más mínima semejanza.

Los anfitriones, quintos clasificados con 45 puntos, pelean por el cuarto puesto que da acceso a la 'Champions'. Los visitantes comparecen en Heliópolis en una situación muy apurada, con 28 puntos en la 15ª plaza (antes del comienzo del fin de semana) y a sólo uno de la zona de descenso.

Sevillanos y gaditanos se miden con Europa y la permanencia como telón de fondo en el partido de los indultos. La Justicia ordinaria ha concedido la suspensión cautelar de las sanciones federativas a Sergio Canales e Iza Carcelén mientras el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) resuelve los recursos presentados por ambos clubes en defensa de su respectivo futbolista.

El lateral derecho regresa por tanto al once inicial (sería absurdo que no lo hiciera) tras cumplir dos encuentros de sanción a la espera de saber qué sucede con el tercero que tiene pendiente. Quien sí continúa de baja por castigo federativo es Jeremías Conan Ledesma (cumple el tercero de cuatro) tras aquel acta que tantas dudas despierta en la que Alejandro Hernández Hernández señaló al portero tras el envite frente al Getafe.

Una ausencia muy sensible la del cancerbero, como también lo son las de los lesionados Brian Ocampo y Gonzalo Escalante. Tampoco está disponible Youba Diarra por problemas físicos. La convocatoria está compuesta por 23 jugadores.

Roger Martí, que no participó en el último choque, sí llega a tiempo pero con la duda de si está al cien por cien para formar como titular. El gran interrogante es si el preparador cadista alinea dos puntas o apuesta por sólo uno y se decanta por un trivote con Álex Fernández con el doble papel de medio y trescuartista.

El Cádiz CF no termina de carburar en los últimos tiempos. Sólo tres puntos en los cuatro partidos más recientes, en los que no conoce la victoria, reflejan el atasco de un equipo que está llamado a reaccionar de inmediato si no quiere verse de nuevo entre los tres últimos de la tabla.

Los de Sergio González pretenden recuperar la solidez extraviada en el encuentro ante el Sevilla, en el que regalaron dos goles en una demostración palpable de que lo caro que cuestan los fallos a estas alturas de la temporada, en plena segunda vuelta y con un esprint sostenido hasta el final del campeonato.

El margen de error es equivalente a cero y la misión no puede ser más compleja para el modesto en el Villamarín, aunque nada es imposible. El Betis, que vuelve a su feudo tras caer (1-0) en el terreno del Atlético de Madrid, es el claro favorito ante un Cádiz CF que no atraviesa su mejor momento.

Todo lo que sea puntuar será bueno para los amarillos, que nunca han ganado a domicilio en Liga a los verdiblancos. La posibilidad de una hazaña pasa por una actuación impecable de principio a fin, sin concesiones y con acierto en las dos áreas.

Alineaciones probables

Betis: Rui Silva, Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda, Guido Rodríguez, William Carvalho, Canales, Rodri, Juanmi y Borja Iglesias.

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Luis Hernández, Fali o Víctor Chust, Espino, Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Bogonda, Sobrino, Roger Martí o Álex Fernández y Sergi Guardiola.

Árbitro: Cuadra Fernández (balear).

VAR: González González (castellano-leonés).

Estadio: Benito Villamarín (16:15/DAZN).