Las posibilidades ante la baja de Salvi

La siguiente opción apunta a David Carmona . El lateral derecho fue la sorpresa en La Romareda cuando se lesionó Salvi. Cervera no lo dudó y puso al ex sevillista por delante de su puesto habitual. Lo cierto es que su trabajo fue bueno y una gran ayuda a Rober Correa en tareas defensivas. Siete encuentros y 567 minutos es lo que suma Carmona en lo que se lleva de campaña, ya que en el lateral derecho Correa le está ganando la partida en la primera vuelta.

Álex se postula si José Mari no llega a tiempo

La cuestión del centro del campo parece más clara siempre que José Mari no esté apto el domingo para medirse al Rayo Majadahonda. El roteño es indiscutible para Cervera, pero ya se perdió el choque en La Romareda -en lo que hubiera sido su retorno al feudo en el que cayó lesionado de gravedad hace un año- y no está aún claro que pueda jugar el domingo junto a su pareja de siempre, Jon Ander Garrido. La cuestión del doble pivote tiene menos historia que la del extremo derecho toda vez que Álex Fernández sería el titular ante la posible ausencia de José Mari. El madrileño es uno de los mejores jugadores de la plantilla que este año está sufriendo más de lo previsto para ser fijo todos los partidos. Sin José Mari, la dupla en el centro quedaría para Garrido y Álex, siendo posiblemente Edu Ramos la primera opción de cambio en esa demarcación porque el ex cordobesista parece que está por encima del Karim Azamoum a pesar del buen trabajo que realizó el francés frente al Espanyol en la Copa del Rey.