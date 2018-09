La posibilidad de echar a Pina como consejero

Los problemas entre Manuel Vizcaíno y Quique Pina no tienen fin. Tras la salida de Juan Carlos Cordero como director deportivo, destituido por el presidente, que puso punto y final en el club a la mano derecha del murciano, el máximo dirigente regresó ayer a la carga dejando entrever que tiene en mente la salida de Pina como miembro del consejo de administración de la entidad amarilla. Una posible vuelta de tuerca que, de alguna manera, sigue enturbiando el entorno del equipo por culpa de esa cantidad de problemas y enfrentamientos en la parcela institucional.

Vizcaíno sacó ayer su látigo para situar en un lugar incómodo al todavía consejero. Lo hizo a Radio Cádiz, donde de nuevo dejó patente que la guerra con Pina no cesa y ni siquiera ha vivido su último episodio. El posible intento de eliminar al murciano como consejero, que demostró ayer que tiene en mente, aviva el fuego. No obstante, para que eso pudiera tomar forma el presidente tendría que esperar a la próxima junta de accionistas, o convocar antes una extraordinaria, y alcanzar un acuerdo con los minoritarios para conseguir el 51%. Una tarea que no parece asequible para el dirigente sevillano.

Hay que tener presente que Locos por el Balón es la empresa dueña del paquete accionarial mayoritario del Cádiz CF SAD y en ese entramado los poderes de Quique Pina están delegados en Manuel Vizcaíno, lo que ha provocado el bestial enfrentamiento que viven en los últimos meses ambas partes. A esto hay que unir la aparición a principios del presente año de la Operación Líbero, que al murciano lo situó en el centro de la diana con la Justicia, momento que aprovechó el presidente para revocar las facultades con las que contaba para ser consejero delegado.