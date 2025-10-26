Portero de la cantera del Cádiz CF, con la selección española

El Cádiz CF ha informado de que su jugador de la cantera Aitor García ha sido preseleccionado por el combinado nacional español sub'17. En este caso, el portero forma parte de la prelista anunciada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Aitor García tiene 16 años y se incorporó a la entidad cadista en edad cadete procedente de la cantera del Sevilla. Es una de las promesas de las categorías inferiores del club amarillo y pesar de su juventud ya es guardameta de Cádiz CF que milita en el grupo 4 de División de Honor Juvenil.

El cancerbero va dando pasos en su formación y su progresión se ve reflejada en la citación inicial por parte de la selección española.