La plantilla del Cádiz CF recibe una charla sobre los peligros del fraude deportivo

El responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga, Roberto Jiménez, ofreció días pasados en la Ciudad Deportiva de El Rosal (en Puerto Real) sobre integridad y seguridad a los integrantes de la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol. LaLiga continúa visitando a todos los clubes para ofrecer sesiones aclaratorias en todo lo que tiene que ver con apuestas, fraude deportivo y amaños de partidos.

Utilizando recursos audiovisuales, Roberto Jiménez se valió de varios ejemplos para explicar e insistir en la importancia de cumplir las normas y, sobre todo, contó los numerosos mecanismos existentes que existen hoy dia para la detección de los fraudes.

La Oficina del Jugador es un área estratégica orientada a reforzar la relación con los futbolistas. Como explicó en su día en órgano rector del balompié profesional, Roberto Jiménez se convierte en un enlace esencial entre LaLiga y sus jugadores, "trabajando para garantizar una relación más cercana, transparente y eficaz con todos los profesionales que integran la competición. Su labor incluirá la gestión directa de la relación institucional con AFE y otros organismos representativos, así como la atención permanente a los jugadores de LaLiga para conocer y atender de primera mano sus intereses, inquietudes y necesidades. También será responsable de impulsar iniciativas vinculadas al bienestar, el desarrollo integral y el acompañamiento del deportista, y de coordinar la estrategia global de LaLiga respecto al colectivo de jugadores".