No piensa tomar medidas drásticas

El barómetro para medir el nivel de presión que soporta el Cádiz por su situación bien podría medirse con la duración de una rueda de prensa de Álvaro Cervera en la comparecencia previa a un partido. La de ayer en El Rosal se prolongó durante más de media hora…

El mensaje del técnico continúa siendo el mismo, con la misma intensidad, aunque puede que ya no llegue igual. "Sé que hay gente a la que le cala y a otra a la que no, pero no porque lo dé más bajo. Tengo la creencia en lo que hago y los trabajos son muy parecidos", razona. Y advierte: "Voy a seguir trabajando como todos los días, creyendo en lo que hago. Cada día estoy más convencido de lo que hago porque cuando no sale el equipo va mal". La conclusión para el entrenador es que la solución no pasa "por cambiar ni jugadores ni forma de jugar".

Tiene muy claro que la confianza es el mensaje. "Venimos de dos años buenos, uno de ellos, el primero, muy bueno, y la gente ahora puede sentirse molesta porque no estamos así. Lo entiendo pero no estoy de acuerdo", confiesa.

No obstante, admite que en Almendralejo "sólo vale ganar". "Llevamos mucho tiempo sin ganar y todo lo que sea no ganar no vale", reconoce, si bien regresa a su discurso al recordar que "en Albacete con el juego nos valió pero estamos equivocados".

Cervera va más allá y señala el camino: "La primera media hora del otro día es la línea correcta. Este año no sale pero puede ser por muchos motivos. El otro día no fue una maravilla defensiva pero no me disgustó, hubo un fallo, el gol, y la última en el último minuto, pero en general se acerca más a lo que yo quiero".

Por desgracia, "ahora hay que darse cuenta que nos llegan dos veces y nos marca un gol. Antes no nos llegaban o las llegadas eran sucias, turbias, pero ahora se plantan solos delante. Eso es un problema, no lo veo como que forma parte del fútbol. Se soluciona con trabajo y con otro tipo de jugadores más defensivos".

Ni que decir tiene que el preparador no está satisfecho con este Cádiz: "Han llegado jugadores muy espaciados en el tiempo y el equipo dista mucho de lo que yo pensaba que íbamos a ser. Cuando tienes una base más o menos vas colocando jugadores en la posición y no salen de ahí, ahora no está tan determinado. En principio puede ser favorable, que haya jugadores versátiles, pero a la hora de concretar quiero tener a jugadores concretos. Dos jugadores por puesto y muy parecidos. Este año es diferente".

Las lesiones son otro inconveniente: "Kecojevic ha trabajado bien los últimos dos días y no creemos que tenga problemas para salir, pero siguen sin estar disponibles Servando, Mauro y Sergio. Perea ha entrenado, pero… Y Romera ni siquiera ha entrenado".

Sobre el Extremadura, espera a un rival "arropado, con un un goleador como Enric Gallego al que conozco hace mucho" y se muestra consciente de la dificultad que entrañará porque "acaba de ascender, sabemos lo que es eso, quieren quedarse, son muy físicos, grandes, a balón parado son buenos, y persistentes, como todos los equipos que suben".

Preguntado por las recientes palabras de Garrido y Álex defendiendo su labor, el míster indica que "sabes el nivel de afinidad que tienen y que algunos pueden ir más allá o menos, pero por lo que ves, por cómo trabajan, sabes que difícilmente tengan algo que recriminarte".

Por último, cuestionado respecto a si comprende que desde fuera puede no pesar más lo hecho hasta ahora que el actual momento, Cervera afirma que "aunque me ponga desde fuera soy entrenador, he sido futbolista y siempre lo veré desde dentro. Nunca desde fuera. Lo entiendo pero no lo comparto. En el fútbol se pierde y el entrenador está fuera". Lo tiene tan cristalino como que, por poner un ejemplo, lo que pasó con Ranieri y el Leicester le parece "una locura".