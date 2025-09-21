Pellicer: "Si se pierde que sea con el juego de la segunda parte"

El Málaga CF consuma su segunda derrota consecutiva en LaLiga Hypermotion tras perder por la mínima ante el Cádiz CF. Sergio Pellicer valoró en rueda de prensa el encuentro, aseguró que la falta de precisión ha sido el factor que ha privado al conjunto de Martiricos puntuar en La Rosaleda y quiso poner en valor la segunda tiempo del Málaga CF.

"La segunda parte no es gris. Es cierto de que tenemos muchas cosas que mejorar. Si hacemos análisis del resultado sí es gris. Pero la segunda parte es el camino hacia la actitud y a lo que queremos conseguir. No hemos estado preciso. Tenemos que concienciarnos de lo que hemos hecho en la segunda parte. Hemos tenido valentía de saltar, aunque nos ganaban. Eso es un aprendizaje. Felicitar a los chicos por la segunda parte’".

‘"No comparto lo del Málaga gris. Comparto que durante un partido hay pasajes. No hemos estado bien en 20-25 minutos, que ha sido en la primera parte. Si pensábamos dominar durante todo el partido, es imposible. Hemos hecho una primera parte muy espesa. La primera ha sido nuestra, luego han tenido una ellos y cuando han metido el gol, ha habido 20-25 minutos que no hemos estado bien", valoró el técnico de Nules. Pellicer diferencia la primera parte de la segunda: "Ellos han cambiado, han metido a Suso por dentro. Queríamos ganar altura con Darko y Dani Lorenzo y no hemos conseguido conectar con Juanpe. No hemos estado en la primera línea, que Dani Lorenzo cayera, que Adrián Niño hiciera de segunda punta… Pero ha sucedido lo que ha sucedido. Ellos se han encontrado muy cómodos y nos han ganado la partida". "Pero en la segunda parte hemos mejorado, con Dani Sánchez de falso extremo, con dos puntas, buscando lo que ha pasado en diferentes acciones, encontrando la segunda línea... Nos ha faltado precisión. Debes hacer lo que hemos hecho en la primera parte y si hay maneras de perder que sea con el juego de la segunda", dijo sobre los segundos 45 minutos.

También habló el de Nules sobre el esquema sobre el verde, volviendo a diferenciar la primera de la segunda mitad: "El problema viene de saber detectar cuando te aprietan con uno o dos, la amplitud y altura de los laterales. En esa amplitud tienen que cerrar los centrales. En la jugada del gol estábamos anchos. Ahí es donde teníamos que hacer la salida de tres. En la segunda parte lo hemos hecho. Ahí nos hemos encontrado más cómodos. Hoy no hemos estado precisos. Los rivales también se equivocan y nosotros nos equivocamos. Ha sido un tema de ritmo y de girar al equipo, porque no hemos encontrado a Juanpe. Muchas veces va en las situaciones y que el rival también juega".

Continuó Pellicer matizando lo de la falta de precisión. El equipo ha tenido ocasiones en la segunda mitad, sobre todo en el tramo final, pero resta importancia el técnico de Nules y lo que "me preocupa más la primera parte". "Hay que ver la segunda parte. Einar, Murillo, en campo rival, saltando, la agresividad, en cada balón se nos iba la vida… En la primera parte no ha sido así. No porque no queramos, sino porque hay un rival. Eso es lo que más me preocupa", añadió.