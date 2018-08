El paso que va del Huesca al Udinese

La situación en torno a Álvaro García puede dar un giro radical en cuestión de horas. La negativa del futbolista a jugar en el Huesca hace dudar al club oscense, que ha abonado medio millón de euros al Cádiz como una opción de compra del extremo pero en cambio no estaría dispuesto a hacer frente a los dos millones y medio restantes acordados con la entidad cadista si el jugador no quiere firmar por el equipo recién ascendido a Primera División. ¿Pagar tres millones por un jugador que no quiere ir a tu equipo? Esa es la pregunta que ayer se hacían los medios de comunicación en el Alto Aragón mientras no encontraba una respuesta del conjunto azulgrana.

De hecho, el Huesca no se ha pronunciado de manera oficial después del comunicado lanzado el lunes por la entidad cadista en el que anunciaba la venta del 50 por ciento de los derechos económicos del jugador al club oscense por tres millones de euros más otro millón en variables. Desde el entorno del club aragonés aseguraron ayer a este periódico que "no hay nada cerrado". Nadie quería hablar para explicar la postura del club. En Aragón Televisión contaron que el club norteño no pagaría si el futbolista no quería unirse al equipo, como es el caso. Álvaro García dijo desde un principio que no pensaba aceptar la oferta del Huesca y que en su caso seguiría jugando en el Cádiz, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022.

El jugador considera que la entidad cadista llegó a un acuerdo con otro club -el Huesca- sin haber contado con su opinión. Y su opinión es jugar en el Cádiz o en otro club que no sea el aragonés.

Si el Huesca da marcha atrás, como así parece, la opción que gana enteros es la del Udinese, que es la por la que se decanta el futbolista al considerarla más atractiva para poder progresar en su carrera. Se trata de un equipo de la Serie A italiana que el utrerano ve con buenos ojos. Falta que los dos clubes se pongan de acuerdo. Y si no lo hay, el giro podría ir hacia otro equipo siempre y cuando todas las partes estén por la labor. La clave para solucionar la situación de Álvaro García pasa por un acuerdo del Cádiz con otro club que sea satisfactorio para todos, incluido el futbolista, que dejará en la caja del club varios millones de euros hasta el extremo de convertir la operación en el traspaso más caro en la historia de la entidad.

La oferta del club italiano al Cádiz sería igual que la realizada por el Huesca, es decir, el 50 por ciento de los derechos económicos por tres millones de euros más un millón más en variables, además de la opción de adquirir un 25 por ciento más al final de la temporada que ahora empieza. Las negociaciones están abiertas en busca de un acuerdo entre ambos clubes.

La operación no estaba cerrada al cierre de esta información. Con la de volantazos que da la situación, cualquier cosa puede pasar.

Lo que sí es cierto es que el Cádiz ingresó ayer medio millón de euros. La cantidad procedía del Huesca y con ese dinero el inquilino del estadio Ramón de Carranza puede respirar un poco más.

El club necesita dinero para poder dar el empujón definitivo a la confección de la plantilla. Con medio millón no es suficiente para contratar uno o dos delanteros, un portero, quizás un centrocampista, un extremo izquierdo si se va Álvaro García, un lateral izquierdo si no continúa Brian Oliván... Si formaliza el traspaso del habitual 11 del conjunto amarillo -al Huesca, al Udinese o a otro equipo-, las posibilidades de aumentar el tope salarial serán mayores y de esa manera podría afrontar el tramo final del mercado -acaba el próximo día 31- con más tranquilidad. De momento comenzará el campeonato con los jugadores que tiene.