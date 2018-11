El paso al frente de Jairo

Jairo Izquierdo compareció el jueves en la sala de prensa de El Rosal después del entrenamiento a puerta cerrada del Cádiz. El extremo se mostró satisfecho con su rendimiento aunque recordó lo difícil que fue su aterrizaje en el equipo amarillo. “Desde que llegué me centré en recuperarme y sólo tengo palabras de agradecimiento. Fui entrando, cogiendo intensidad y encontrando mi momento. Me he hecho un hueco, que estaba muy complicado, y me siento un privilegiado”.

Asegura el futbolista que la racha conseguida es el fruto del buen trabajo: “Nos han castigado mucho los resultados porque llevábamos tiempo haciendo cosas bien. Los resultados positivos nos hacen creer más en lo que estamos haciendo”. En el aspecto personal está satisfecho: “No me ha costado adaptarme a lo que pide el entrenador”.

El jugador se centra en el encuentro del sábado: “Hay que pensar en Las Palmas, que será un partido muy complicado, y centrarse en los 50 puntos. Tendrán ideas nuevas pero vendrán a hacer su partido y tenemos que estar preparados”. Como canario reconoce que “son partidos a los que todos nos gusta jugar”.

Jairo recaló en el Cádiz el pasado verano cedido por el Girona. LLegó lesionado y le costó entrar en el equipo, pero se ha convertido en un fijo en las alineaciones. Marcó el gol del triunfo en Lugo y su aportación ha contribuido a la buena racha en la que se halla el conjunto amarillo.