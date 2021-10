El pasado valencianista de Víctor Chust: "No me fui, me echaron"

El partido entre el Cádiz CF y Valencia de la octava jornada de Liga que se disputa el sábado 2 de octubre es algo especial para un jugador del conjunto amarillo: Víctor Chust.

El defensa milita en el Cádiz CF cedido por el Real Madrid. Pero antes de llegar a 'La Fábrica' pasó por las categorías inferiores del Valencia, equipo de su ciudad natal. En el equipo amarillo ha rendido a buen nivel cuando ha salido de titular, como en los encuentros ante el Celta de Vigo y el Barcelona.

Su pasado valencianista le convierte en foco de atención antes del encuentro. El futbolista fue entrevistado por Radio Marca Valencia y desveló cómo fue su salida del conjunto che.

Habló sin rodeos Víctor Chust. "Del Valencia no me fui, me echaron". Y expuso qué sucedió. "Tuve que marcharme, se dijo que me iba porque tenía una oferta del Real Madrid. Yo entonces no entendí nada porque era pequeño, pero después mis padres me explicaron qué pasó y está claro que el Valencia me echó".

El zaguero está centrado en su carrera y no mira atrás con rencor. "Siempre será uno de mis equipos", aseguró Víctor sobre el Valencia. El central pretende progresar en el Cádiz CF antes de volver al Real Madrid al final de la presente temporada.