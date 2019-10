Un partido de otra Liga para el filial del Cádiz CF

Al Cádiz B le espera este domingo (18:00 horas) uno de los grandes campos de la categoría, el Nuevo Arcángel, donde se verá las caras con un Córdoba que hace algunos años, no muchos, presumía de ser equipo de Primera División. La cita es de exigencia grande y habrá que ver la cara de los amarillos después del partido ante el Algeciras (2-2), en el que dejó muchos aspectos a mejorar.

Juanma Pavón no puede contar con José Antonio Franco, por lo que Carlos Cobo -alta tras cumplir sanción- está llamado a jugar de inicio como lateral izquierdo. Tiene de nuevo disponible a Javi Navarro, que no se ha desplazado a Zaragoza con el primer equipo. Está por ver si juega de inicio o lo hace Víctor Morillo. Tampoco es descartable que el técnico sentara a Sergio Pérez y cambiara al catalán de banda. La convocatoria del filial cadista está formada por Cristian Arco, Juan Flere, Moi, Saturday, Iván Robles, José Alonso, Carlos Cobo, Sergio González, Javi Pérez, Duarte, Mady, Javi Navarro, Sergio Pérez, Jordi Tur, Víctor Morillo, Nieto, Hernán Lino y Seth Vega.

Momo Mbaye sigue fuera, por lo que debe estar aún tratándose de sus dolencias físicas, mientras que en esta ocasión se cae de la lista el chiclanero Chapela.

Con siete puntos, el filial necesita seguir sumando para no caer a una zona clasificatoria más incómoda. Sin duda, el Nuevo Arcángel no es el feudo idóneo para ello pero los encuentros hay que disputarlos y son once contra once. En un campo de la exigencia del Cartagonova, el Cádiz B dio la cara por lo que hay esperanzas de que los yogurines no pierdan esa personalidad esta tarde y den un paso al frente.

La igualada con el Algeciras dejó el buen sabor de boca por lograrla en el tiempo de prolongación, pero antes de ese empate los de Pavón tuvieron carencias, a la hora de interpretar el juego, que deben corregir. No tiene mucho que perder el segundo equipo cadista en un campo y en un partido que no es de su Liga, si bien todo lo que logre a efectos de resultados y sensaciones le ayudará a seguir creciendo.

En el Córdoba, Enrique Martín, fiel a su tradición, no facilitará la lista de convocados hasta un par de horas antes del comienzo del encuentro. Tiene 23 hombres disponibles, por lo que llevará a cabo cinco descartes. Los centrocampistas serán los más señalados a la hora de quedarse fuera de la lista de citados.

Pavón habla de la dificultad del rival

El técnico del Cádiz B admitió en la previa la dificultad del rival. "Difícil de batir, un equipo que está hecho para ascender a Segunda y es cierto que los números que tienen no son los que ellos esperaban, pero también es cierto que viendo sus últimos partidos ha hecho todo lo posible para ganar", añadiendo que "no creo que el resultado les pueda afectar bastante, seguro que será un equipo difícil de batir".

Analizando el papel de su equipo en este inicio, Pavón dijo que "en las seis jornadas que llevamos hemos tenido momentos muy buenos". "En el primer tiempo de Cartagena fuimos un equipo incómodo, robando al rival y teniendo llegada. Estamos contentos también por el rendimiento del equipo ante el Algeciras. Ha habido despistes por la inmadurez que penalizan, y el equipo necesita saber leer el partido. Vamos a Córdoba a intentar sacar los tres partidos".