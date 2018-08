Muy parecido a lo de siempre

Pese a que la tanda de penaltis al final fue cruel con el Cádiz, el entrenador del equipo amarillo se mostró satisfecho con la imagen ofrecida en el partido inaugural del Trofeo Ramón de Carranza contra la UD Las Palmas.

"Las sensaciones son muy buenas, el equipo se ha parecido mucho a lo que ha sido siempre, fuerte defensivamente y con bastantes llegadas, hemos estado más cerca de su área que ellos de la nuestra", resumió Álvaro Cervera, que prefirió no destacar a ningún hombre en concreto aunque reconoció que "los más llamativos siempre son los más decisivos; Mario ha estado muy bien, por destacar a uno que es nuevo, pero por nuestra forma de jugar todos son importantes, todos deben hacer su parte".

Del rival apuntó que "es un bloque nuevo y le llevará su tiempo, pero todos son muy buenos. Castro ha tocado pocas pelotas pero metió una, por eso es un futbolista importante".

Sin duda más contento que otros días de la pretemporada, el técnico cadista precisó que "cuando he dicho que no me gustaba lo que veía era casi más mirándome a mí mismo porque no me veía capaz, la cosa no iba tan fluida este año, iba como más lenta, por eso en este partido esperaba otra cosa, que íbamos a sufrir más, y al final nos hemos parecido mucho a lo que solemos hacer. Ha estado muy bien".

Preguntado por el centro del campo, "envidiado por muchos", señaló que "es de lo menos que nos podemos quejar. Si son capaces, el equipo va a funcionar, pero tiene que ser cuando tengamos el balón y cuando no lo tengamos. Luego tenemos que seguir buscando velocidad, Mario ha estado muy bien, atrás contundentes. A ver si podemos hacerlo mejor que estos dos años".

En relación a la titularidad de Manu Vallejo, del que aseguró que aún no ha tomado una decisión final, explicó que "hemos hecho la pretemporada con Manu Vallejo y ahora ha llegado Juan Hernández; si teníamos la suerte de pasar la idea era que Álvaro jugara toda la final, pero en este partido queríamos que Manu saliera porque se lo ha ganado y también ver a Juan".

Aclaró Cervera que "Álvaro está físicamente bien porque ha entrenado y entrena bien, está preparado, pero creo que con todo esto puede que la cabeza no la tenga para jugar. Si al final se tiene que quedar, creo que va a jugar, y si se tiene que ir, se irá".

Sobre los descartes de Brian y Carrillo se limitó a decir que "Carrillo ha estado en pretemporada, hoy traíamos a tres delanteros y si hubiese otro partido igual lo hubiese jugado".

De los mediapuntas lamentó las pérdidas de balón de Perea, "su único pero". "Todo lo bueno que es, a veces lo diluye por las pérdidas de balón, que no las concibo como un lance más del juego y le lastran a él y al equipo. Todo lo demás que tiene es bueno".