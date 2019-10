Que no pare la buena racha para el Cádiz B

Los 'niños' quieren más. Después de dos victorias consecutivas (1-0 al San Fernando y 0-2 en Talavera de la Reina), el Cádiz B regresa al campo Ramón Blanco, en las instalaciones de El Rosal, con la posibilidad de añadir a su estadística un tercer triunfo consecutivo. La ocasión puede ser propicia teniendo en cuenta que acude al feudo cadista un recién ascendido, el Villarrobledo.

La semana ha sido atípica a efectos de preparación por parte del conjunto filial, ya que debido a los trabajos de mejora en el césped del Ramón Blanco, las sesiones se han dividido entre uno de los campos del hierba artificial de El Rosal y el Municipal del Chiclana, donde se ejercitó el plantel el jueves y hoy. Una semana en la que, tal y como han confirmado a este medio fuentes cercanas al club, Moi, Corozo y Javi Navarro siguen fuera de combate por sus lesiones; una lista en la que también parece que seguirá formando parte Momo Mbaye, aquejado de problemas físicos desde hace varias semanas.

La cara positiva llega con la vuelta de Nieto, que en Talavera de la Reina no pudo jugar al estar sancionado por su expulsión ante el San Fernando. El atacante estaba ganando terreno a Seth Vega en ese duelo personal, por lo que está por ver quién es el elegido en el encuentro de este domingo que, por cierto, estrena horario invernal (16:30).

El resto del once del Cádiz B no debe variar respecto al que salió hace una semana en El Prado, aunque cualquier inconveniente de última podría provocar que se produjera alguna novedad no esperada de antemano.

La situación clasificatoria es muy favorable para el filial gaditano que, con 13 puntos en su haber, tiene la posibilidad de escalar algunos puestos más si los puntos se quedan en casa. Una victoria sobre el Villarrobledo elevaría la cifra a 16, una cantidad a tener en cuenta superado el primer cuarto de competición. Pero las confianzas no ayudan en estos escenarios porque el conjunto albaceteño ve su visita a suelo gaditano como una oportunidad de sumar para abandonar la zona de descenso. Sin embargo, el Villarrobledo es el peor visitante del grupo IV al no haber puntuado lejos de su campo; cuatro desplazamientos y cuatro derrotas con cuatro goles a favor y diez en contra. Pese a este dato, confianza cero.

El adversario del Cádiz B tiene dos bajas respecto al último choque. Una es la del atacante ex del filial Pekes -cedido este verano-, que está sancionado. La otra corresponde a Nacho Huertas, lesionado de gravedad en una rodilla y que podría decir adiós a la temporada. El técnico, Jesús Castellanos, tendrá que reajustar sus piezas al perder a Huertas, buque insignia del proyecto.