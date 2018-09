Una paliza de más de 5.500 kilómetros en apenas 10 días

La temporada no ha hecho más que empezar y el Cádiz se encuentra de golpe y porrazo con tres compromisos consecutivos como visitante. La configuración de los calendarios de LaLiga 1|2|3 y la Copa del Rey obliga al conjunto amarillo a hacer un sobreesfuerzo poco después del comienzo de un curso que además de largo se prevé exigente. Así de caprichoso es el destino. Es el único equipo de la categoría de plata que tiene que afrontar una situación nada habitual: entre un partido y otro del campeonato doméstico, los dos fuera de casa, en medio le toca otra cita lejos del estadio Ramón Carranza, al que ya no vuelve hasta el próximo 23 después estrenar el mes de septiembre con el choque contra el Real Oviedo disputado el pasado día 1. Tres semanas sin fútbol en el barrio de La Laguna. Un largo paréntesis. El Real Zaragoza encara también dos envites ligueros fuera de su terreno entre el partido copero, que en cambio sí jugará en La Romareda.

Quedan tres semanas que prometen ser largas hasta el regreso al santuario cadista en las que estarán a prueba la fama de consistencia de un equipo que, pese a las circunstancias adversas, pretende extender todo lo que pueda el buen arranque de curso. No lo tiene fácil, pero sus números son una invitación al optimismo. No conoce la derrota en las tres jornadas ya finiquitadas -una victoria ante el Almería y dos empates contra el Numancia y el Real Oviedo- y desprende sus habituales sensaciones de solidez que le hacen ser un rival muy respetado por los demás.

La realidad del futuro más inmediato pasa por un ritmo frenético de visitas. El Cádiz tendrá que recorrer en un corto periodo de diez días más de 5.500 kilómetros repartidos en tres desplazamientos que incluyen cuatro vuelos y dos trayectos por tierra. En pocos días pisará territorio balear y canario pero no precisamente por vacaciones. Todo lo contrario. Casi no dispondrá de tiempo de deshacer las maletas entre un viaje y el siguiente. No hay tiempo que perder. El próximo viernes comparecerá en Son Moix -en Palma- para medirse al renacido Mallorca -recién ascendido- en el cuarto capítulo de Segunda División A, programado para las nueve de la noche. De Baleares a Canarias en un abrir y cerrar de ojos. La expedición cadista llegará el sábado y el martes cambiará de avión para desplazarse después a Tenerife, donde el miércoles 12 le espera el cuadro chicharrero para dirimir el duelo de Copa a partido único -a partir de las diez de la noche en horario peninsular-. Vuelta a casa el jueves y casi sin respiro de nuevo otra salida, esta vez por tierra a Albacete, donde jugará el lunes 17 -desde las ocho de la tarde- en la quinta jornada de Liga.

Es lo que toca. Una serie de viajes en cadena que romperá por completo la dinámica habitual de trabajo porque el equipo estará casi más tiempo de un lado a otro que en el entrenamiento diario. No tendrá demasiado tiempo para preparar los partidos. Pero es lo que hay. El reto es regresar a casa con buenos resultados -en especial en los encuentros donde hay puntos en juego- y el menor cansancio posible. Y, por supuesto, sin lesionados.

El entrenador, Álvaro Cervera, recurre a un bloque más o menos fijo en el esprint de salida de la campaña, pero la lógica indica que llega el momento de las rotaciones para dosificar el esfuerzo. Para eso dispone de una plantilla que si por algo se caracteriza es por su profundidad. Los jugadores con menos minutos en la Liga tendrán su oportunidad en la Copa. En principio será el turno de David Gil, David Carmona, Brian Oliván, Karim Azamoum, Salvador Agra, Juan Hernández, Dani Romera… Será el momento, si no se produce antes, del estreno oficial de los últimos en incorporarse antes del cierre del mercado de fichajes: Edu Ramos y Dejan Lekic.

El que tendrá que esperar al menos hasta octubre para poder entrar en materia es el extremo Jairo, que aterrizó con una lesión de la que trata de recuperarse con trabajo diario. La duda es si Jon Ander Garrido estará disponible para alguno de los tres partidos seguidos lejos del Carranza. El cnetrocampista no lo tiene fácil. Aún no ha debutado esta temporada.