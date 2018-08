Una operación que abre heridas

El enquistado traspaso de Álvaro García acabó de la mejor manera posible, con una operación que dejó satisfechas a las tres partes: Rayo Vallecano -su nuevo equipo-, Cádiz y el propio futbolista. Se trataba de que todos estuvieran contentos, que hubiese un acuerdo global y si al final ha sido así, pues mejor que mejor. Es el principio básico de todo acuerdo. El equipo madrileño se refuerza con el futbolista más cotizado de Segunda División A, la entidad cadista se garantiza un ingreso mínimo de cinco millones euros -el traspaso más caro en la historia del club- y el futbolista da un salto deportivo y económico en su carrera profesional que se ha ganado a pulso sobre el terreno de juego.

Tenía que ser así, mediante un acuerdo a tres bandas. Sin forzar a ninguna parte a hacer lo que no quería. Quizás la tensión sobrepasó ciertos niveles. Cosas que suceden entre bambalinas y nunca salen a escena.

Álvaro García merece irse por la puerta grande. Quien pretenda agarrarse a las últimas semanas y olvidar los últimos tres años para desprestigiar al jugador quizás no sea consciente de lo que este futbolista ha hecho por el Cádiz. Primero: fue uno de los hombres fundamentales en el ascenso a Segunda División A que tanto constó conseguir. Seis temporadas nada menos. Segundo: contribuyó de manera decisiva con sus galopadas, sus asistencias, sus goles, su espíritu de sacrificio..., a devolver al Cádiz al mapa del fútbol español, en la ilusionante batalla por subir a Primera. Tercero: deja en la caja del club un buen puñado de millones que son aire puro para una entidad que aún sufre el azote de las deudas y que con ese dinero agranda su margen de crecimiento en la parcela económica y en la deportiva. Nunca un jugador había generado tantos ingresos al Cádiz como Alvarito.

Y pese a que el desenlace es satisfactorio, la felicidad no es completa. Se abren más heridas que quién sabe si el tiempo será capaz de curarlas. Horas después de cerrarse la operación, el presidente, Manuel Vizcaíno, soltó declaraciones explosivas al asegurar que han intentado que el jugador salga del Cádiz no defendiendo los intereses del club. Tiró la piedra y escondió la mano. No dio nombres pero en el ambiente flota que el traspaso del utrerano ha generado el enésimo conflicto entre Vizcaíno y Quique Pina, que hace meses trasladaron su batalla a los Juzgados. No estaría de más que el presidente aclarase sus manifestaciones. Hay mar de fondo y eso que, pese a lo que haya podido suceder en los últimos meses, hay hechos que reflejan la labor colectiva desempeñada entre los dos en relación con Álvaro García. Pina y Juan Carlos Cordero tuvieron la habilidad de traer al extremo al Cádiz a coste cero procedente del Granada, como también hicieron con Aridane. Y Vizcaíno ha sido, con su poder absoluto de gestión, el encargado de negociar y cerrar la venta del extremo por una cantidad apreciable. Un trabajo común a pesar de sus diferencias insalvables.

Otra cuestión es cómo sale el jugador del Cádiz. Hay detalles que llaman la atención. Por ejemplo, que su carta de despedida no se haya producido a través de los canales oficiales del club. Hubiese sido lo lógico después de tres campañas fructíferas. O una rueda de prensa junto al presidente para decir adiós. Pero por el contenido de la carta se intuye que el jugador no se va demasiado contento con el dirigente cadista. Álvaro da gracias a la afición, entrenador, dirección deportiva, compañeros, personal del club… pero ni una mención al presidente. Todo lo contrario que en durante su presentación en el Rayo, en la que no tardó en agradecer la confianza del máximo dirigente del conjunto vallecano.