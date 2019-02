Decidir, un problema

La comparecencia de Álvaro Cervera en la rueda de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal, previa al partido de este sábado ante el Tenerife, a partir de las 20:30 horas en el Ramón de Carranza, ha posibilitado que reflexionara en voz alta sobre muchos nombres propios de la plantilla. Con las incorporaciones para el grueso de la segunda vuelta, el salto de calidad conlleva un problema a la hora de elegir para confeccionar el mejor once posible. El técnico no lo niega.

“Es verdad que cada vez es más difícil hacer la lista. Se van a quedar fuera jugadores importantes. Hay que ganárselo día a día, y es algo que espero que lo entiendan”. Admite que se trata de un calentamiento de cabeza pero lo asume como parte de sus funciones. “El entrenador también está para eso”.

Entrando en materia respecto a jugadores en concreto, el regreso de Jairo tras cumplir dos encuentros de sanción implica que para encontrarle hueco como titular debe meditar qué hacer con Machís, que desde su debut viene rindiendo a un excelente nivel pero ubicado en el mismo costado que el tinerfeño, en la izquierda. “Tengo un problema, cierto, y debo buscar una solución”.

Reconoce, igualmente, que con Álex Fernández le sucede algo parecido. “Es un poco lo que hemos hablado de Machís y Jairo. Son muy buenos futbolistas. Sin ir más lejos, el Tenerife tiene muy buenos futbolistas pero no acaba de encontrar el camino correcto. En la búsqueda se quedan jugadores que no salen todo lo que quisieran, igual con otro entrenador jugarían todos juntos y podría funcionar, pero a mí no me va a funcionar y por eso tiro por otro lado, pero siempre tengo muy presente a Álex. Ahora quizás vea a otro porque él es más anárquico, pero lo tengo muy presente”.

Con Manu ausente en Santo Domingo y descartado de nuevo para esta jornada, Aketxe se postula para actuar por el centro o incluso por la derecha. “En Alcorcón intentamos dar un cambio, simplificar y apostar por el balón parado. Pretendíamos que no pasara nada y que en las pequeñas cosas estuviera Ager. En la segunda parte lo pusimos en la derecha y cambiaron cosas porque metimos velocidad por dentro, aunque en su banda no hubiera velocidad”.

Un costado derecho en el que también pueden desenvolverse Salvi, Querol... “Sabemos lo que somos y si no podemos hay que buscar otra cosa, no podemos estancarnos. Muchas veces el equipo contrario o el resultado te obligan y los jugadores tienden a su instinto natural, aunque le digas lo que necesita el equipo. Hay jugadores que ante determinadas circunstancias tira a su naturaleza y hace cosas que necesita él pero no el equipo. Cuando coinciden 4 ó 5 y juegan así y no como equipo lo necesita, mal asunto”.

En el anterior choque optó por un doble pivote formado por Garrido y Edu Ramos. No parece probable que Cervera mantenga esa dupla. “A principios de año te lo planteas y en algún partido puede ser, pero sabes que va a ser un partido más cerrado. El de Alcorcón era el segundo fuera, intentábamos cerrar, que no pasaran muchas cosas porque los pequeños detalles nos estaban afectando. Aparecieron menos pero encajamos un gol de mala suerte, aunque el equipo siempre estuvo y al final tuvo premio. Garrido y Edu juntos me lo plantee para ganar puntos, pero ahora quizás hay que mirar otra cosa. Con eso te aseguras que te equivocas poco, pero ahora igual hay que darle más soltura, buscar más creatividad”.

Del último fichaje, el italiano Vincenzo Rennella, apunta a una cualidad que valora especialmente. “Es zurdo y eso para la posición de Machís le viene bien. Me parece buen chaval, viene bien al vestuario. La gente quiere gol y nosotros miramos lo que necesitamos”.

Más nombres propios. Kecojevic se quedó fuera de la convocatoria hace una semana y ahora otra vez. El técnico no profundiza mucho en la cuestión. “Veo mejor a Pantic”. Por último, respecto al lateral izquierdo, explica que Brian arrastra “un pequeño problema de rodilla” y que Espino “todavía no está para entrar”. Matos, por lo tanto, repetirá contra el Tenerife.