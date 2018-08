Sin ofertas por Álvaro

Las llegadas que vayan a producirse a la plantilla en las próximas semanas -hasta el día 31 está abierto el mercado- "dependen del control económico de la Liga de Fútbol Profesional. No hay ningún jugador más atado a día de hoy porque los jugadores no esperan", añadió Cordero.

Insistió en que a día de hoy "no hay ofertas" por el extremo. "Hubo un par de ofertas hace tiempo, ahora lo único que hay son llamadas, las habituales que hacemos todos, pero no son ofertas. Cuando tenga una que sea firme de su agente o de algún un club la trasladaré al presidente".

El director deportivo no ocultó que el camino se vuelve empedrado en las últimas fechas. "No sabemos dónde estamos" en el mercado. "Hemos traído jugadores pero, ¿qué pasos más se pueden dar sin saber dónde vamos a estar? Hay que mirar la parte del jugador, del entrenador, la mía, la del club, todas son entendibles", añadió en relación a la situación de Álvaro García.

Cordero recalcó que "todos los jugadores van a estar disponibles para jugar -en alusión al Trofeo-, pero la situación que hay no es sencilla". Se refirió a todos los que no arrastran algún tipo de molestia física.

El director deportivo del Cádiz, Juan Carlos Cordero, reconoció ayer, a pregunta de los periodistas durante el acto de presentación de Juan Hernández, que la situación de Álvaro García "es difícil y convulsa" y que esa situación está dificultando el desarrollo del mercado de fichajes. Explicó que el jugador "está entrenando bien" y por tanto lo normal es que "esté disponible" para participar en el Trofeo Carranza mañana y el sábado si el Cádiz se mete en la final. Si no sufre ninguna molestia física que el médico aconseje que descanse, "decidirán el entrenador y también el jugador. Mi postura como miembro del club es que esté disponible si el entrenador lo cree oportuno. La situación no es sencilla".

La ventana veraniega de fichajes llega hoy a su fin en Inglaterra

El mercado de fichajes en Inglaterra acaba a las seis de la tarde de hoy y hasta esa hora está abierta la oportunidad de que algún conjunto de la Premier League puje para hacerse con los servicios de Álvaro García. En ese caso sería una operación relámpago porque Juan Carlos Cordero aseguraba ayer que no había recibido ninguna oferta formal sobre el jugador. Circuló como la pólvora el rumor de que podría firmar por el Watford -equipo entrenado por Javi Gracia-, pero la realidad es que no hay nada. Cordero calificó de "bulos" algunas informaciones sobre ofertas de equipos que no se han producido. Si hoy no hay novedades desde Inglaterra, se cerrará una puerta para el utrerano, aunque hay otras posibilidades en otras Ligas.