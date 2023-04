La nueva promesa brasileña del Real Madrid no participará en un torneo de selecciones en Cádiz

El delantero brasileño Endrick Felipe Moreira, que juega en el Palmeiras de su país y que a sus 16 años ya ha sido fichado por el Real Madrid, no debutará aún en suelo español al no entrar en la convocatoria de su selección sub-20 para el torneo 'Road to Youth World Cup' (Camino a la Copa Mundial de Jóvenes) que se inicia el miércoles 19 de abril en la provincia de Cádiz y con el que se prepara el Mundial de la categoría que se disputará en Argentina del 20 de mayo al 11 de junio próximos.

El brasileño, confirmó la organización de este torneo, no disputará esta competición pese a haber entrado hace algunas fechas en una preconvocatoria.

El estadio Chapín de Jerez acogerá el miércoles el primer partido, entre los combinados sub-20 de Brasil y República Dominicana, de una competición que completa las selecciones de Iraq y Uzbekistan y que se desarrollará hasta el próximo martes.

El choque está previsto a partir de las 19.00 horas en un estadio que ya ha acogido otros partidos de carácter internacional desde su inauguración en 1988, así como encuentros de Primera División, lo que ha propiciado el elogio de la organización por sus instalaciones.

Tras el encuentro de este miércoles, el sábado habrá una doble sesión con los encuentros Iraq-República Dominicana, en el estadio El Palmar de Sanlúcar de Barrameda (16.00 horas); y Brasil-Uzbekistán (19.00), en el campo Antonio Gallardo de Arcos de la Frontera.

El martes 25 de abril se cerrará el campeonato con los encuentros Uzbekistán-República Dominicana (16.00), en Sanlúcar; y Brasil-Iraq (19.00), de nuevo en Jerez.

Brasil es la vigente campeona sudamericana sub-20, al igual que Uzbekistán es la actual campeona de Asia.

Iraq, por su parte, ostenta la condición de subcampeona asiática, mientras que la República Dominicana se prepara para disputar por primera vez un Mundial de la categoría.