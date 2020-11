Dos novedades en la convocatoria del Cádiz CF para el partido ante el Atlético

Una semana más, el entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, cita a todos los futbolistas que están disponibles. Ya lo hizo para afrontar el encuentro frente al Eibar y repite la secuencia para encarar una nueva visita, esta vez al poderoso Atlético de Madrid.

La diferencia entre la lista de la octava jornada y la de la novena radica en las altas y las bajas. Salen dos jugadores y entran dos. José Mari se cae por primera vez esta temporada tras la lesión de rodilla que sufrió en la sesión de trabajo del pasado miércoles. El roteño se perderá varios partidos.

Cervera no cuenta esta vez con el canterano Marc Baró, que fue suplente en el duelo frente al conjunto armero disputado el viernes 30 de octubre.

Dos son los jugadores que vuelven. La principal novedad es el retorno de Marcos Mauro, ya preparado tras superar una lesión que le impidió luchar por un puesto en las últimas tres jornadas.

Alberto Perea se ha ejercitado con normalidad durante los últimos días tras dejar atrás unas molestias que le dejaron fuera de combate para el reciente duelo frente al Eibar. El albaceteño regresa a la lista.

Cervera recurre una semana más a Juan Flere, portero del Cádiz B que de nuevo forma parte de la expedición. El arquero ya viajó a Eibar aunque al final no entró en el acta al tener que hacer un descarte el preparador cadista.

Además de José Mari, se quedan fuera los lesionados Iza Carcelén y Nano Mesa. El técnico vuelve a convocar a 24 jugadores y uno de ellos no podrá ser inscrito porque el número máximo permitido es 23.

La convocatoria está formada por Jeremías Conan Ledesma, David Gil, Juan Flere, Carlos Akapo, Juan Cala, Fali, Marcos Mauro, Pedro Alcalá, Pacha Espino, Jon Ander Garrido, Jens Jonsson, Augusto Fernández, Yann Bodiger, Álex Fernández, Salvi, Ivan Alejo, Bobby Adekanye, Alberto Perea, Jorge Pombo, Jairo, Álvaro Negredo, Choco Lozano, Álvaro Giménez y Filip Malbasic.

Cervera y la lesión de José Mari

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, lamentó la lesión de José Mari durante la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid que ofreció el viernes 6 de noviembre.

El técnico calificó de "mala noticia, no sé si la mala noticia del año", la dolencia del roteño, que se perderá un mínimo de cuatro encuentros tras dañarse la rodilla izquierda en el entrenamiento del miércoles.

El responsable del banquillo afirmó que "al principio nos asustamos porque pensamos que podía ser como la otra vez (en diciembre del año 2017). Esperemos que esté pronto aquí, que sea uno más y que se recupere pronto. Que en lo deportivo lo perdamos le menor tiempo posible, aunque no lo perdemos en la capitanía".

Cervera le da vueltas para decidir quién será el sustituto de José Mari en el centro del campo en el duelo contra el Atlético de Madrid y en los siguientes encuentros. El preparador cadista explicó que "tenemos un problema que se da en el fútbol y hay que buscar soluciones. Es un problema desde el primer día que se lesiona hasta que se recupere, pero ahora hay que pensar en lo que tenemos para hacer las alineaciones. Tenemos a Garrido, Augusto, Álex, Jens… Hay que ver cómo se siente mejor el equipo, esperemos acertar a la primera".

El técnico aseguró que "no cambiaremos el sistema y decidiremos lo que sea mejor para el equipo. Es difícil que cambiemos, mientras podamos defender con dos delanteros no cambiaremos, en el momento que no lo hagamos pondremos a otro tipo de jugador".

Además de José Mari, son bajas para la visita al Atlético de Madrid Nano Mesa e Iza Carcelén. Akapo ha arrastrado molestias pero el viernes se ejercitó con normalidad. Sobre la ausencia del lateral portuense, lesionado en el choque contra el Granada (quinta jornada), Cervera contó que "tiene un problema muscular en el isquiotibial. Intentó volver y sintió una molestia, dio un paso atrás".