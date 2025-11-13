Multa al Cádiz CF y tirón de orejas al entrenador

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) adoptó acuerdos relacionados con la 13ª jornada de LaLiga Hypermotion disputada el pasado fin de semana. Hay dos decisiones que afectan al Cádiz CF tras el duelo contra el Real Valladolid (0-0) disputado en el estadio Nuevo Mirandilla.

El órgano federativo acordó sancionar con un partido de suspensión a los jugadores de la Real Sociedad B Mikel Rodríguez y Gorka Gorosabel, ambos por acumulación de cinco amonestaciones. Gonzalo Melero (Leganés) y Enzo Loiodice (Unión Deportiva Las Palmas) también fueron castigados con un encuentro por doble cartulina y consiguiente expulsión. En el caso de Carlos Albarrán (Córdoba), su sanción de un partido se debe a una tarjeta roja directa.

Por otro lado, el Comité de Discplina decidió multar al Cádiz CF "por alteración del orden del encuentro de carácter leve" en aplicación del artículo 117 del Código Disciplinario de la RFEF que fija una cantidad máxima de 602 euros.

Asimismo, el entrenador del conjunto gaditano, Gaizka Garitano, recibió una amonestación por parte del Comité tras la cartulina amarilla que vio en el reciente envite ante el cuadro pucelano. El colegiado del encuentro, Luis Bestard Servera (comité balear), explicó en el acta que amonestó al técnico cadista "por desaprobar con palabras, acciones y gestos una de mis decisiones".

Para amonestar a Garitano, el Comité de Disciplina se valió del apartado 1C del artículo 118, que recoge que se sancionará con amonestación "por formular o realizar observaciones, gestos o reparos al/a la árbitro/a principal, a los/as asistentes/as y al/a la cuarto/a".

El choque entre gaditanos y vallisoletanos se resolvió con empate sin goles y con polémica por un tanto anulado a Iur Tabatadze por un fuera de juego posicional de Álvaro García Pascual, que no intervino en la jugada. Además del tanto invalidado, el árbitro mostró tarjeta amarilla a seis jugadores del Cádiz CF a lo largo del encuentro y sólo una a un futbolista perteneciente a la escuadra visitante.