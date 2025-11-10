Moussa ve medio llena la botella del Cádiz CF

Moussa Diakité repitió en el once como el jugador del Cádiz CF sobre el que recae el peso de no dejar jugar al contrario en la línea donde se 'cocina' la creación. Eso lo hizo bien ante el Valladolid, pero al maliense le cuesta cuando tiene que repartir juego -sucede más veces de lo previsto- con el balón en los pies.

El pivote del Cádiz CF dejó su impresión de lo sucedido ante los pucelanos. "En el partido, tanto defensiva como ofensivamente, hemos estado bien. Nos quedamos con buena sensación, aunque no contentos del todo", expresó el atacante cadista.

La polémica del gol anulado a Tabatadze dio paso a esta lectura por parte de Moussa. "A mí no me parece fuera de juego, pero bueno… lo que diga esta gente. No me parece fuera de juego", explicaba con cierto tono de desencanto ante no existir posibilidad alguna ante la decisión del árbitro.

La respuesta cadista ante un enemigo que exige. "Sabíamos que el Valladolid es un equipo muy físico, con mucha pierna, como nosotros también. Hemos sabido defender bien, llegar al área, y ha sido un partido muy igualado", relataba el centrocampista del Cádiz CF.