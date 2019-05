¿Punto bueno o punto malo? Depende. Cuando llega la hora de ganar pero la victoria no pasa de ser una aspiración, el futuro queda en manos de los demás. Un triunfo del Deportivo de La Coruña hubiese dejado muy corto el empate del Cádiz CF contra un Osasuna que demostró su condición de equipo de Primera División. Pero como la escuadra gallega no dio la talla y se quedó sin sumar en la 39ª jornada, la igualada en el estadio Carranza, en principio insuficiente, se transformó en positiva.

No da la sensación el conjunto amarillo de contar con argumentos suficientes como poder dar el salto a la gloria. Le cuesta poner la guinda al pastel y eso que lo intenta de mil maneras. Pero cuando hay que atacar, el atasco es más que evidente. El entrenador, consciente de la necesidad de conjugar el verbo vencer, jugó cartas ofensivas en la segunda mitad pero no hubo manera. Todo lo contrario. El equipo se desmoronó y se aferró al punto como una solución.

A lo que sí se agarra con fuerza es a la posibilidad real de clasificarse para la fase de ascenso aunque su enemistad con el triunfo es un hecho incontestable. Aunque no llegue a realizar los deberes indispensables en el tramo definitivo del campeonato, si los perseguidores no terminan de dar el paso, dejan expedito el camino a un Cádiz CF que se mantiene en la zona de arriba de forma milagrosa.

Restan tres capítulos para la clausura de LaLiga 1|2|3 y en teoría queda una plaza libre para definir el cuadro de honor. Osasuna, Granada, Albacete, Mallorca y Málaga no se mueven de la parte alta (salvo que los costasoleños se vengan debajo de manera inesperada) y falta por conocer el sexto inquilino. ¿Cádiz, Deportivo, Oviedo? Uno de ellos se llevará la última recompensa.

El equipo de Álvaro Cervera llega con ventaja al esprint definitivo. Lo tiene en su mano pese a tener un calendario complicado. Colocado en el último escalón que da derecho a participar en el play-off, tiene una renta de dos puntos sobre los gallegos y tres frente a los asturianos. Depende de sí mismo aunque se empeñe en jugar con fuego a base de igualadas que generan incertidumbre.

El Cádiz aguanta el tipo con una receta peligrosa pero que de momento le resulta útil. No gana pero tampoco pierde. Empató los últimos cuatro encuentros y, pese a dejarse ocho puntos en el camino (y sumar sólo cuatro), ahí continúa entre los seis primeros.

Los amarillos deshojan la margarita a la espera de una victoria que, si se produce, quién sabe si llegará demasiado tarde. ¿Acabará sexto sólo con empates? ¿El punto a punto es suficiente? De momento parece que sí pese al elevado riesgo que conlleva esa apuesta involuntaria. El Cádiz quiere ganar, pero la realidad es que no puede.

Y no porque los últimos adversarios sean de los más potentes, que lo son (Málaga, Deportivo, Osasuna), sino porque no da para más. Si meritorios fueron las tablas ante los rivales más poderosos, no pueden quedar exento de crítica aquellos empates seguidos en casa ante oponentes de la zona baja como el Córdoba, el Lugo e incluso el Zaragoza, sin olvidar los dos puntos extraviados en el terreno del Rayo Majadahonda. Esa será la clave si al final no se mete en el play-off.

Imposible vaticinar si una quinta equis seguida le valdrá al Cádiz CF para no salir de los puestos que dan acceso a las eliminatorias. Si empata en Granada, el Dépor no supera al Mallorca y el Oviedo no gana en Tenerife…

Cuando se cierre el torneo será el momento de valorar si tanto paso corto fue bueno o malo. Los amarillos son los que más empatan en la segunda vuelta. Acumulan nueve tablas en 17 partidos. Más de la mitad. Sólo han perdido dos encuentros (en Oviedo y Elche). Con 63 puntos están un pequeño paso de rebasar la barrera de los 64 de las dos temporadas anteriores. La cuestión es