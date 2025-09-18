Merecido reconocimiento a otra leyenda del Cádiz CF: Carmelo Navarro

Mágico González, Paco Baena, Pepe Mejías, Juan José... y Carmelo Navarro. El Cádiz CF mantiene sus reconocimiento a leyendas del primer equipo a lo largo de su historia y este jueves, 18 de septiembre, le ha tocado el turno al inolvidable defensa portuense de adopción pero nacido en Murcia que, de amarillo, se ganó el cariño y la admiración de todos.

Numerosos familiares, amigos, ex compañeros en el Cádiz CF y en otros equipos se dieron cita en el cada vez más mágico aledaño del estadio Nuevo Mirandilla, en un día grande para Carmelo desde que colgó las botas. Una puerta del templo del cadismo que a partir de ahora llevará su nombre; un orgullo para un central que tocó el cielo junto a Ángel Oliva, su pareja de baile en el equipo durante varios años.

Carmelo Navarro, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento subrayando que "es un orgullo y un placer pasar a la historia del Cádiz", al tiempo que recordó "con cariño a todos y cada uno de los compañeros que compartieron vestuario" con él en sus años como jugador, convencido además de que "lo mejor está por llegar".

Recuerdo con cariño a todos y cada uno de los compañeros que compartieron vestuario conmigo"

La concejala de Accesibilidad del Ayuntamiento de Cádiz, Nuria Álvarez, puso en valor la figura del homenajeado y reafirmó el compromiso del consistorio con la entidad, señalando que el Ayuntamiento seguirá "apoyando siempre al Cádiz" y destacando que Carmelo "es una de las personas que más ilusión y amor ha demostrado por este club", en un día que aseguró no olvidará.

En representación de la provincia, el alcalde de El Puerto y vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Germán Beardo, definió a Carmelo como "una de las fuentes de cohesión entre el Cádiz y su provincia" y recalcó que para él, además de como alcalde, era "un honor y un orgullo participar en este acto como amigo del homenajeado".

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, fue el encargado de cerrar el acto, destacando la importancia de seguir reconociendo a quienes han contribuido a engrandecer la historia del club. En sus palabras, señaló que "una de las obsesiones del Consejo de Administración es poner en valor y dejar constancia de la riquísima historia que atesora el Cádiz" y subrayó que "es justo que las personas que han formado parte de esta trayectoria gocen del reconocimiento que se merecen".

Cabe recordar que Carmelo acumuló 280 partidos como futbolista del Cádiz CF repartidos en seis campañas en Primera y una en Segunda A. Cinco permanencias sonadas en la elite antes del doble descenso hasta la caída del equipo a la desaparecida Segunda B. A pesar de ser central, en ese periodo como cadista tuvo la posibilidad de anotar cuatro goles, todos ellos en Primera.