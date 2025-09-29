El mensaje del Cádiz CF tras el fallecimiento de un portero

Un suceso trágico conmocionó al mundo del fútbol. Raúl Ramírez, portero del Club Deportivo Colindres (Cantabria), de 19 años, falleció el lunes 29 de septiembre tras sufrir un golpe fortuito en la cabeza el pasado sábado, durante un partido de su equipo. El Cádiz CF reaccinó tras conocer la triste noticia.

El joven fue ingresado en la UCI del hospital de Valdecilla, de Santander, tras el golpe con un jugador del equipo contrario, el Revilla de Camargo, que como el Colindres están en la Tercera Federación.

Tras el golpe, el joven sufrió una parada cardiorrespitoria en el propio campo y otra, en la ambulancia, cuando iba de camino del centro hospitalario, donde falleció el lunes, según informaron a Efe fuentes del cercanas al club cántabro.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, lamentó la muerte de Raúl y mostró la conmoción de la comunidad autónoma por su fallecimiento.

"Un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro. Todo mi cariño y el de Cantabria para su familia, sus amigos y para toda la familia del fútbol cántabro", señaló en sus redes sociales la jefe del Ejecutivo cántabro.

El Racing expresó este lunes su pesar por el fallecimiento de Raúl Ramírez y anunció que el Sardinero guardará un minuto de silencio el próximo fin de semana antes del partido de la LaLiga Hypermotion (Segunda División) que el equipo verdiblanco disputará ante el Málaga

El Cádiz CF, por su parte, quiso enviar su más sentido pésame por el fallecimiento de Raúl Ramírez a través d eun mensaje que lanzó desde sus canales oficiales.