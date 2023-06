El bonito mensaje de Conan Ledesma para dar ánimos a un niño gran aficionado del Cádiz

Los jugadores del Cádiz CF se entregan en el campo de fútbol y han conseguido salvar al equipo un año más, volviendo a estar la próxima temporada en Primera División. Pero también lo hacen sí hay que ayudar de alguna manera a algún aficionado cadista, especialmente los niños que lo tienen como ídolos.

Por eso, el potero Conan Ledesma no ha dudado en mandar ánimos a un gran aficionado de 13 años y portero de un equipo, que es un fanático del equipo amarillo y que no está pasando por un buen momento, luchando para recuperarse de una enfermedad. Desde Argentina, Ledesma le da "muchísimas fuerzas para luchar" y le desea mejor. "Pronto nos vemos en Cádiz disfrutando de estar en Primera y de que vas a estar sano". No es el primer gesto que tiene el equipo con el joven portero, que ya le han mandado una camiseta firmada por la plantilla y espera poder cuando empiece logre el sueño de conocerlos en persona.