Dos mediocentros que llaman a la puerta de la titularidad

Para Álvaro Cervera la misión de defender es una responsabilidad compartida por todos los futbolistas, desde el delantero hasta el guardameta. Por eso, la función de contención de los centrocampistas se antoja determinante para los esquemas del técnico, y en este sentido la ausencia de Garrido desde que dio comienzo la competición y la escasísima participación de Azamoum, también por problemas físicos, puede haber condicionado sus alineaciones.

Llegados a este punto, el discutible rendimiento que viene ofreciendo últimamente José Mari, la necesidad de utilizar a Edu Ramos como central y la precaución de no cargar más aún de minutos a Álex Fernández podría llevar al entrenador a plantearse la posibilidad de ir dando entrada al vasco, un pilar los dos cursos anteriores, y al francés, que ofreció un nivel más que aceptable en la pretemporada.

La rotación de jugadores, sobre todo cuando la dinámica es negativa y los resultados no acompañan, más que una solución es de obligado cumplimiento para comprobar si los que no están actuando son capaces de revertir la situación. No hay nada peor para que un jugador no dé el 100% que el hecho de que se sienta indiscutible.