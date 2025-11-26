La medida de Garitano en busca del gol en el Cádiz CF

Lo sucedido en el Cádiz CF en el primer entrenamiento de la semana pensando exclusivamente en el Córdoba, puede tener varias interpretaciones pero una de ellos podría ser un mensaje por parte de Gaizka Garitano. El técnico, entre los muchos problemas que se está encontrando, tiene una pelea con el gol por la incapacidad de su equipo de perforar con otros números la portería contraria. Y de ahí a que se abran distintas opciones.

La de este miércoles se puede entender como normal porque sucede en otras ocasiones, aunque se da la circunstancia de que ha sucedido cuando el agua llega al cuello de los responsables de hacer gol en el primer equipo amarillo. Y es que Gaizka Garitano ha contado en la primera sesión de trabajo, después del día de descanso, con los canteranos Ismael Álvarez y Luis Simón.

Dicho de esta forma no resulta llamativo, aunque si se observan sus cifras hasta el momento en el Cádiz CF Mirandilla queda claro el motivo por el que abren la puerta, por el momento, para entrenar.

Ismael Álvarez es un sevillano de Lebrija que lleva desde infantiles en el Cádiz CF, procedente de la Escuela de Juan Cala. Tiene 18 años, juega de extremo y es su segunda campaña en el filial si bien el curso pasado la alternó con el juvenil A. Este curso ha disputado nueve partidos y lleva cinco goles en un Cádiz CF Mirandilla que es líder del grupo 10 de Tercera. Una categoría, eso sí, que nada tiene que ver con Segunda División. El lebrijano ha estado en tres ocasiones esta temporada convocado con el primer equipo, aunque no ha llegado a debutar.

En el caso de Luis Simón, también lleva cinco tantos pero en 12 encuentros. Este delantero de 19 años es natural de Madrid y el pasado verano recaló en el Cádiz CF procedente de Las Rozas, si bien tuvo una etapa formativa en el San Sebastián de los Reyes.

Tanto Ismael Álvarez como Luis Simón, junto a Sergio Niza (seis goles), son los jugadores que sostienen con fuerza ofensiva a un Cádiz CF Mirandilla que es líder, y sus cifras no dejan indiferente a nadie. Tanto es así que, sea por estos números o no, Garitano ha tenido a ambos a sus órdenes y ese mensaje puede tener diversas interpretaciones y también puede ser un aviso a profesionales 'acomodados'.

Y es que los registros de los atacantes del primer equipo -en Liga y Copa del Rey-, bloque en el que podemos incluir a Brian Ocampo (dos goles), De la Rosa (0), Efe Aghama (1), Ontiveros (1), Suso (1), Tabatadze (4), Roger (2), Dawda Camara (0) y Álvaro García Pascual (1), son pobres salvo el caso puntual del extremo georgiano. Esos 12 goles en total se quedan cerca de los diez que llevan en el filial solo Ismael y Simón, siempre teniendo presente la diferencia de categoría entre un equipo y otro.