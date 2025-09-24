Matos y su reencuentro con el Cádiz CF

El lateral izquierdo José Joaquín Matos, uno de los fijos en el sistema del entrenador del Ceuta, José Juan Romero, destacó este miércoles que el partido del domingo en el estadio Nuevo Mirandilla ante el Cádiz CF, equipo en el que militó en dos etapas, será "muy especial y bonito".

Matos, nacido hace 30 años en la localidad sevillana de Utrera, auguró a los periodistas que "el ambiente de fútbol va a ser precioso" y que en el Ceuta van "a disfrutar de cada partido, del buen momento en el que está el equipo, de ir todos juntos, con la humildad y con el trabajo que caracteriza".

El utrerano, que jugó en el Cádiz CF entre 2018 y 2021 y posteriormente en la temporada 2024-2025, destacó que el equipo ceutí tiene la ventaja de la "gran base de jugadores que llevan varios años con el míster, y eso te da cierta facilidad a la hora de plantear los partidos".

"A la gente que hemos llegado nueva nos han recibido con los brazos abiertos, nos han puesto las cosas más fáciles", subrayó el lateral zurdo, que es uno de los fijos en las alineaciones del Ceuta en esta temporada de su reencuentro con la Segunda División después de décadas sin estar en esta categoría.

Matos advirtió que en LaLiga Hypermotion "cualquiera le gana a cualquiera, hay mucha igualdad, los partidos se deciden por detalles y este equipo está capacitado y está demostrando día tras día que puede competirle a cualquiera".

Añadió que el Ceuta ha dado "un gran paso hacia adelante y todavía queda alguno más que dar porque el equipo y el grupo de personas son muy buenos, que es fundamental, y era cuestión de tiempo sacar ese orgullo y esa casta" que tienen.

El partido del domingo en el Nuevo Mirandilla, de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion, también será especial para otros ex cadistas como Salvi Sánchez, Manu Vallejo, Bodiger y Manu Sánchez.