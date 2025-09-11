Mario Climent: "Soy un chico ejemplar"

El jugador del Cádiz CF Mario Climent atraviesa una etapa profesional llena de buenas sensaciones, tantas como la posibilidad de asentarse en un 'gallito' de Segunda División cuando hace un año militaba en Primera Federación en las filas de la AD Mérida.

El defensor atendió a Radio Marca, donde repasó su momento personal y habló sobre la importancia del trabajo y el compromiso dentro del equipo. El futbolista fue claro al referirse a su manera de afrontar el día a día. "Creo que soy un chico ejemplar. Cuando estoy en el campo o entrenando no me guardo nada. No voy a tomar ningún entrenamiento a risa, suelo darlo todo como se dice, y eso el entrenador lo ve".

El lateral izquierdo del Cádiz CF habló de sus cualidades como jugador, destacando la constancia y fiabilidad: "Puedo hacer partidos muy buenos, pero lo que me caracteriza es el motor, la capacidad de aportar durante todo el tiempo. Al final todos los equipos necesitan jugadores así, que den esa fiabilidad".

La emoción de lo que ha conseguido en el Nuevo Mirandilla. "A mí el Cádiz me ha dado la vida. Me gusta recibir el cariño de la gente", añadiendo sobre la capacidad de la plantilla que "este año tenemos un grupo joven, con las ideas claras". "Sabemos lo que queremos y cuando toca reaccionar, lo hacemos juntos. Nos miramos y pensamos 'esto no puede ser', y ahí empieza el subidón, empiezan a llegar las ocasiones. No damos un balón por perdido, es nuestra forma de jugar y nuestra identidad".