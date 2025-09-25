'La Marea' más amarilla se une al Cádiz CF

El Cádiz CF ha cerrado un acuerdo de patrocinio estratégico alcanzado de cara a la temporada 2025/2026 con el Restaurante La Marea, cuya firma comercial refuerza el proyecto de la entidad para el actual curso deportivo ya en marcha.

Esta firma, que ha tenido lugar en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla, refuerza los vínculos entre el club y el tejido empresarial gaditano. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, y Mikel Elorza, propietario y gerente del Restaurante La Marea, han sido los protagonistas en este acto.

La Marea, con más de 30 años de presencia en la ciudad de Cádiz, es una de las empresas más afianzadas dentro del sector de la gastronomía local. Uniendo tradición, calidad y cercanía con su clientela.

Este patrocinio se enmarca dentro del plan de estrategia del Cádiz CF de fortalecer su ecosistema comercial con socios que compartan los valores de cercanía, compromiso y proyección de futuro. Para el Cádiz CF, contar con el respaldo de empresas locales como La Marea supone un impulso esencial en el camino de la consolidación y crecimiento de la entidad.

El apoyo de sus patrocinadores resulta clave no solo para el desarrollo deportivo, sino también para avanzar en proyectos de impacto social y comunitario que transcienden lo meramente deportivo. Con este acuerdo, Cádiz CF y Restaurante La Marea afrontan unidos una temporada cargada de ilusión, reforzando una alianza que fortalece la identidad del club y proyecta marca gaditana tanto dentro como fuera del terreno de juego.