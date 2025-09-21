Málaga-Cádiz CF, en directo

Cita de máxima exigencia para el Cádiz CF en el estadio de La Rosaleda, donde este domingo, 21 de septiembre (18:30 horas), le aguarda el Málaga como amenaza en el camino. El equipo de Gaizka Garitano, que es uno de los pocos que sigue invicto en Segunda División, pretende alargar la buena dinámica de resultados mejorando algunos aspectos del juego.

La cita llega con la confirmación de que Fali estará varios meses alejado de los terrenos de juego, después de verse obligado a pasar por el quirófano para tratar una lesión que se remonta a inicios del pasado mes de agosto y de la que no se ha recuperado con tratamiento. Y, por otro lado, está por ver si el técnico del Cádiz CF incluye en la convocatoria a De la Rosa y Ontiveros, que acumulan varias semanas ausentes.