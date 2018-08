La madurez del último en llegar, un ejemplo

Manu Vallejo está demostrando las mismas buenas maneras dentro y fuera del campo. Al chiclanero le tocó ayer pasar por la sala de prensa de El Rosal. Su primera vez desde que arrancó la actual campaña, pero el atacante demostró tablas para hacer ver que se trataba de una cita habitual para él. Cabeza fría y mucha madurez en sus palabras a pesar de ser un novato.

Para empezar, recordó su debut ante el Almería. "Lo hablé con los compañeros y estaba totalmente tranquilo. Siempre me dieron la confianza y al salir al campo no noté esos nervios. Aquí en la sala de prensa estoy más nervioso que en el campo", comentaba entre risas. La cabeza 'bien amueblada' quedó de manifiesto en su siguiente reflexión. "No he cambiado nada desde que estoy en el primer equipo porque mi vida sigue siendo la misma. Lo estoy llevando como algo normal y eso me puede ayudar a ser mejor futbolista". Una forma de ser en la que tiene mucho que ver su padre, aquel goleador del Chiclana CF que bajo el nombre de Javi Vallejo dio tanto que hablar. "Se ha comentado que tengo buen entorno. Mi padre ha jugado muchos años al fútbol y no puedo estar mejor asesorado por su parte. Lo llevo todo con normalidad y parte de culpa la tiene él. No me puedo venir arriba porque llevo dos partidos en Segunda".

Manu Vallejo habló de su ciclo de amarillo desde que salió del Sancti Petri. "Llegué con 15 o 16 años y esta es mi séptima temporada en Cádiz; qué mejor que llegar así al primer equipo. Entré como cadete de segundo año, he pasado temporadas buenas y otras no tan buenas, y cuando llegas aquí te acuerdas de todo lo bonito del transcurso hasta llegar aquí. Estoy disfrutando mucho de este momento". Y como es de bien nacido ser agradecido, el atacante aporta un nombre. "He pasado por muchos entrenadores, muchos compañeros, pero hay algunos que te marcan. Mere me ha ayudado muchísimo para llegar hasta aquí. He pasado dos años con él en los que me ha ayudado. Hemos hecho cosas bonitas con el Cádiz B. Dentro de la cantera del Cádiz, Mere es el que más me ha ayudado", recalcaba.

En cuanto a sus características, admitió que "debo ser descarado en el campo por la posición que ocupo", añadiendo que "en el juego del Cádiz, creo que ser delantero centro es bastante difícil, por dentro tiene a Ager (Aketxe) y Perea, que son jugadores de mucho nivel pero a mí no me importa adaptarme a otra posición". "Me da igual la posición porque lo que quiero es jugar en el primer equipo". Todo ello con los cambios de hacerlo antes en Tercera. "El ritmo, la velocidad del balón..., al principio cuesta pero cuando entras en el ritmo estás rodeado de mejores jugadores. Te llega el balón en mejores condiciones. Tienes que atacar a defensas más buenos pero el balón te llega bien. Cambia mucho pero al final es acostumbrarte y en dos semanas te acostumbras".