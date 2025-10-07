Llega el momento más esperado por Raúl Pereira en el Cádiz CF

El Cádiz CF vivió lo que tarde o temprano están abocados a sufrir todos los equipos inmersos en una competición exigente. Después de enlazar las siete jornadas iniciales de LaLiga Hypermotion sin perder (cuatro victorias y tres empates y bien posicionado en la clasificación), sumó su primera derrota de la temporada 2025-26 con el 1-0 con el que se resolvió el encuentro contra la Unión Deportiva Las Palmas correspondiente al octavo capítulo disputado en el estadio Gran Canaria la noche del pasado domingo 5 de octubre.

El conjunto gaditano no sólo regresó de vacío de su desplazamiento más largo del curso sino que además se quedó para el próximo episodio sin un futbolista que ejerce un rol importante. Mario Climent vio en territorio insular la quinta cartulina en lo que va de campaña que conlleva sanción por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fítbol (RFEF).

El alicantino no podrá jugar el partido ante el Huesca y el único lateral zurdo disponible para el duelo del noveno episodio del campeonato es Raúl Pereira. El canterano fue la gran sorpresa del verano al ganarse un hueco en el primer equipo después de trabajar a las órdenes de Gaizka Garitano. Tras militar cedido en el Atlético Sanluqueño en el ejercicio 2023-24 (Primera Federación) y pertececer al Mirandilla en el 2024-25 (Segunda Federación), da el salto al fútbol profesional

El plan de rejuvenecimiento y abaratamiento de la plantilla benefició al joven algecireño de 20 años que trabaja a tope a diario a la espera de su gran oportunidad. Si no surge un contratiempo en forma de lesión o el entrenador sorprende con otra decisión, todo apunta a que Pereira se dispone a disfrutar de su primera titularidad en el Cádiz CF. Si ya cumplió un sueño el día de su debut oficial (saltó al césped en los minutos finales del envite ante el Ceuta), ahora se dispone a dar un paso más. Ha participado en los dos encuentros más recientes (tambió jugó en Las Palmas) aunque es el próximo domingo cuando llega la hora de la verdad con su irrupción en la formación inicial.

El canterano encara la oportunidad de hacerlo bien para ayudar al Cádiz CF a sumar tres puntos importantes y para demostrar que puede ser titular en el futuro.