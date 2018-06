La llamada de China no convence a Vizcaíno

Los movimientos alrededor de Álvaro García se están produciendo a pesar del silencio que mantiene el Cádiz. Lo último, o lo primero, cualquiera sabe, es que desde China se ha realizado una oferta por el extremo zurdo. Una cantidad que ronda los cinco millones de euros, que podría aumentar según objetivos, no ha sido suficiente para que la entidad acepte la operación. Manuel Vizcaíno se mantiene firme en querer sacar los ocho millones que aparecen en la cláusula de rescisión del utrerano.El equipo que ha trasladado esa propuesta es el Beijing Renhe, aunque la postura firme del club gaditano deja de nuevo claro que empezará a hablar cuando la oferta sea superior aunque no se acerque del todo a los ocho 'kilos'. Además de los cinco millones fijos, la cantidad del equipo chino subiría cerca de un 1,5 millones más según objetivos.El Beijing Renhe pensaba para Álvaro García en un contrato muy suculento que podría superar el millón de euros por temporada, aunque la firmeza que mantiene el Cádiz muestra un escenario complejo si la oferta no se acerca a lo que aspira la cúpula de la entidad.