La lesión de Garrido se puede alargar

álvaro Cervera tendrá que esperar algún tiempo más hasta poder contar con Jon Ander Garrido, que sigue sin entrenar con el grupo y esta situación podría alargarse algunas semanas más como consecuencia de que el pivote mantiene molestias a la altura de un tobillo debido a un golpe que sufrió en esa zona en el tramo final de la pasada campaña.

Garrido sigue fuera del grupo en el trabajo diario de la plantilla y no jugó ante el Almería ni tampoco en Soria, frente al Numancia, como no lo hará el sábado en el Ramón de Carranza contra el Oviedo. El jugador no supera la dolencia que le está afectado desde hace tiempo y cada semana que transcurre su cuesta se empina más para pelear en las mismas condiciones que sus compañeros por las posiciones del centro del campo, en las que Álex Fernández y José Mari tienen por el momento la confianza del entrenador.

Desde su llegada al Cádiz, Garrido siempre ha sido un futbolista muy importante para la mayoría de entrenadores, aún más desde que Cervera está en el banquillo cadista. Pero en la temporada actual el inicio del vasco está resultando duro porque no tiene posibilidad de pelear por un puesto. El centrocampista formado en la cantera del Athletic necesita recuperarse y alcanzar el tono físico más adecuado para competir.