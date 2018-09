Más leña al fuego entre Vizcaíno y Pina

El consejero cadista Quique Pina ha expresado a través de las redes sociales su malestar con el presidente del club, Manuel Vizcaíno, por negarle la posibilidad de viajar con el equipo a Tenerife, "donde sí viajan él y su otro consejero". El murciano aprovecha igualmente la ocasión para asegurar que los apoyos que recibe, en concreto tras la publicación de un artículo sobre su trabajo en la entidad de la Tacita de Plata, "me dan más fuerzas para luchar por recuperar mi posición en el Cádiz". El post de Instagram publicado por Pina reza lo siguiente: "Agradecido a Rafael Zaragoza Pelayo, que no he tenido hasta el momento el placer de conocerlo, pero que sin criticar a nadie habla con naturalidad y objetividad de mi trabajo en el Cádiz CF. En estos momentos donde acabo de recibir la negativa por parte del presidente para viajar con el equipo donde sí viajan él y su otro consejero al cual le tengo un gran respeto a Tenerife. Una columna así me da más fuerzas para luchar por recuperar mi posición en el Cádiz CF. Muchas gracias".