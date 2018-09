Una lección bien aprendida

El entrenador del Albacete Balompié también tuvo cita con los medios de comunicación, aunque lo hizo desde el stand que tiene montado el club blanco en la feria de la ciudad que se celebra en septiembre. Luis Miguel Ramis habló de la eliminación copera del jueves y del conjunto amarillo, rival mañana en el Carlos Belmonte.

"Los mecanismos y rutinas se van asentando, estos días intentaremos, sin mucha carga, hacer recordatorios. El partido es en lunes y matizaremos bien como prepararlo y pensaremos en el Cádiz", aseveraba en primer término antes de añadir que "será un partido de mucha atención". "Me imagino un partido en el que de inicio estaremos intensos; a partir de ahí veremos. Tendremos que tener concentración y tensión todo el partido", dijo del encuentro ante el Cádiz. "El Cádiz con no mucho te hace daño, porque con pocos pases se plantan arriba. Ha tenido resultados cortos y eso quiere decir que será un rival difícil que nos va a exigir mucho".

La actualidad de su plantilla apunta a un ex cadista. "Eugeni Valderrama tuvo algún problema estomacal y el doctor me ha dicho que no es nada grave. Estará bien. Rei Manaj estará mañana (hoy para el lector) en condiciones de entrenar. Fran García se recupera y Mathías Olivera se reincorporó ya con el grupo. Sería prematuro que Olivera estuviera en la convocatoria del lunes", matizaba. Un encuentro que llega con la Feria de Albacete en marcha. "Ojalá podamos cerrar bien la Feria de Albacete con una victoria y con la gente arropándonos. Nosotros sentimos el calor de la gente y tratamos de ilusionarlos. El rival será difícil, nos va a exigir noventa minutos de buen fútbol".

La eliminación copera también acaparó parte de su intervención. "Aprendemos de todo y la temporada será una constante. No habrá momentos más fáciles, difíciles seguro que sí. Los jugadores saben lo que hemos hablado, tienen capacidad para gestionarlo. Lo afrontamos con la máxima ilusión", agregando como dato esperanzador que "el gol es la vitamina del delantero". "En Copa lo hicieron y esperamos que lo sigan haciendo por el bien del Albacete. Están muy bien, cuento con tres grandes delanteros. Entendemos que esto es una competencia de todos", aseveraba sobre el buen estado de sus goleadores.

Los límites salariales que dio a conocer esta semana LaLiga fue otra cuestión que se le presentó al técnico catalán. "He visto algo del límite salarial, y he visto una diferencia de que un equipo tiene 19 millones más respecto al que menos tiene, y eso me parece excesivo", concluía Ramis.