El Cádiz CF se enfrenta al Real Madrid en la sexta jornada de Liga. Para partidos como el del sábado 17 de octubre llegaron los amarillos a Primera División. El conjunto gaditano visita el estadio Alfredo Di Stéfano (el Santiago Bernabéu está en obras) con la ilusión de obtener un buen resultado.

¿Será capaz el Cádiz CF de dar la sorpresa en feudo madridista? La misión es harto complicada, pero con esa intención se desplaza la expedición cadista a la capital de España. Nada es imposible pese al claro papel de favorito que ejerce la escuadra entrenada por Zinedine Zidane.

El Real Madrid es un conjunto plagado de estrellas que en cualquier momento pueden dar un golpe de efecto al contrario. Hay para elegir de sobra.

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, fue preguntado en la rueda de prensa que ofreció el viernes 16 de octubre sobre su jugador favorito de los que militan en el Real Madrid.

El técnico situó por encima de todos a Karim Benzema. "Es un jugador extraordinario", apuntó sobre el delantero, que en principio liderará el ataque blanco en el duelo frente a los amarillos.

Aportó más nombres el preparador cadista. El siguiente fue Vinicius, de quien dijo que "le vendría muy bien al Cádiz CF". Y citó también a Sergio Ramos, capitán del conjunto merengue que "lleva siendo un fenómeno muchos años".

Ahí se detuvo Cervera, aunque después de puntualizar que "podría seguir" soltando nombres dada la extensa nómina de futbolistas que sobresalen en el equipo blanco.

El expediente de la RFEF

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, fue preguntado el viernes 16 de octubre por el expediente disciplinario abierto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras sus declaraciones después del partido contra el Granada sobre el claro penalti no señalado sobre Alberto Perea y la negativa del árbitro a revisar la jugada en el monitor.

"Por lo que veo ahora están como muy expectantes con eso", indicó Cervera, que considera que "opinar sobre las jugadas que pasan en un partido es algo que no está mal".

Sobre la posibilidad de que le caiga una sanción, el técnico del conjunto amarillo argumentó que "vería como una injusticia que se tomara una decisión con una persona que no se ha equivocado". Y dijo algo más, siempre con el máximo respeto: "Me produce contrariedad que haya un colectivo que no habla, pero si no hablas tú no intentes que los demás no hablen".

"Mientras no se falte el respeto sería un atraso, sobre todo peligroso, que no se pueda expresar una opinión", añadió.

“Hay muchos mecanismos para que las equivocaciones se limiten al máximo", señaló responsable del banquillo cadista.

Y sobre la jugada de marras, la que originó la polémica, Cervera repitió sus razones y preguntó por qué no se usó la tecnología para ver la acción. "Lo que me molestó fue que no se fuese a ver la jugada. Parece que hay alguien que no forma parte del juego y no sé por qué".