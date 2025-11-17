Jugador del Zaragoza se perderá por lesión el partido contra el Cádiz CF

El Cádiz CF visitará al Real Zaragoza el sábado 13 de diciembre (21:00 horas) en la última salida liguera del año 2025 encuadrada dentro de la 18ª jornada de LaLiga Hypermotion, en plena recta final de la primera vuelta. Será una cita importante para dos escuadras en busca de puntos, aunque los maños, colistas, andan más necesitados.

Paulino de la Fuente, centrocampista cántabro del Real Zaragoza, será baja en las próximas jornadas por un esguince en el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda, según han desvelado las pruebas médicas a las que ha sido sometido. Salvo una rápida recuperación, no llegará a tiempo al choque contra el equipo amarillo que se disputa en la capital aragonesa.

Paulino apuntaba este domingo a volver a la titularidad en el partido de rivalidad regional contra el Huesca, pero terminó cayéndose de la convocatoria el sábado por unas molestias en la rodilla tras el último entrenamiento del equipo que dirige Rubén Sellés.

En lo que va de temporada, Paulino ha sufrido diferentes contratiempos físicos, desde una sobrecarga hasta una rotura de fibras que le hizo estar de baja cuatro partidos.

El santanderino ha disputado hasta la fecha ocho partidos con el Real Zaragoza y, hasta la jornada sexta, con Gabi Fernández en el banquillo, fue titular en cuatro ocasiones.

La evolución que presente en su recuperación determinará su reincorporación progresiva al grupo, informa la entidad zaragocista.